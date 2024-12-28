Путін "перепросив" за аварію літака Embraer 190: Алієв заперечив версію Кремля

В Кремлі перепросили лише за те, що інцидент з літаком стався над територією Росії. При цьому в Азербайджані продовжили говорити про фізичне та технічне зовнішнє втручання.

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Президент РФ Володимир Путін поспілкувався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо авіакатастрофи Embraer 190. У розмові, яка відбулась на третю добу після інциденту, пролунали слова вибачення, але не говорилось про якусь відповідальність російської армії. Тим часом в Азербайджані опублікували свою версію змісту розмови. Про дзвінок Путіна Алієву написали у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости".

Аварія літака Embraer 190 — заява Путіна

У росЗМІ переповіли короткий зміст розмови Путіна та Алієва згідно з версією, яку отримали від Кремля. Найперше зауважується, що спілкування відбулось з ініціативи російської сторони. Президент РФ перепросив за те, що інцидент відбувся над територією РФ.

"Володимир Путін перепросив у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії", — навели росЗМІ заяву Кремля.

Крім того, Путін описав російську версію подій, яка сталась з літаком AZAL зранку 25 грудні. Все, що визнав росіянин: літак дійсно кілька разів намагався сісти в аеропорту Грозного, саме тоді відбулась повітряна атака дронів і саме тоді дійсно працювали засоби ППО РФ. У заяві вказано, що тривають слідчі дії і відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки для повітряного транспорту, максимальне покарання — тюрма до семи років).

Аварія літака Embraer 190 — Путін зателефонував до Алієва Фото: Скриншот Аварія літака Embraer 190 — версія Кремля Фото: Скриншот

Аварія літака Embraer 190 — що каже Алієв

На порталі президента Азербайджану Ільхама Алієва також з'явився короткий переказ розмови з Путіним. У публікації вказано, що президент РФ перепросив за "фізичне та технічне втручання" у політ літака Embraer 190 компанії AZAL. Алієв чітко озвучив інформацію про те, що літак зазнав зовнішнього впливу, екіпаж був змушений розвернутись у бік аеропорту Актау в Казахстані і "приземлення відбулось лише завдяки хоробрості та професіоналізму пілотів". Про те, що "втручання" все ж було, говорять пробоїни на корпусі повітряного судна і поранення людей, які були на борту, сказав Алієв Путіну, ідеться у повідомленні.

"Глава держави наголосив на наявності численних пробоїн у корпусі літака, на тому, що пасажири та члени екіпажу отримали поранення від сторонніх часток, які проникли на палубу літака ще в повітрі, і в зв'язку з цим заяви бортпровідників, що вижили та пасажири підтвердили факт зовнішнього фізико-технічного втручання", — заявили в Азербайджані.

На порталі президента Азербайджану Ільхама Алієва також з'явився короткий переказ розмови з Путіним

Деталі авіакатастрофи в Актау

Зазначимо, зранку 25 грудня літак Embraer 190 упав в Казахстані, не долетівши кілька кілометрів до аеропорту містечка Актау. Повітряне судно летіло рейсом Баку-Грозний, але у якийсь момент розвернулось і попрямувало на схід через Каспійське море, пролетівши ще 400 км до катастрофічного приземлення. Внаслідок падіння загинуло 38 пасажирів та п'ять членів екіпажу, 32 людей врятувалось. Згідно з першими версіями, озвученими у росЗМІ, аварія сталась через туман та зграю птахів, які начебто пошкодили систему управління. Втім на фото та відео з місця подій було видно сотні дрібних пробоїн на корпусі, які могли виникнути, ймовірно, через вибух зенітної ракети ППО. Аналітики Азербайджану зробили висновок, що поруч з Embraer 190 спрацювала ракета ЗРК "Панцир-С1", якою російські військові намагались відбити атаку дронів на аеропорт Грозний.

Путін перепросив за Embraer 190, але не згадав про ППО Фото: Getty Images

Перші пояснення "Росавіації" про причини катастрофи не згадували ні про ППО, ні про птахів. Натомість там ішлося про туман і неможливість посадити літак, який довелось відправити в Казахстан.

Нагадуємо, 27 грудня аналітики порталу The Warzone пояснили, за якими ознаками можна зробити висновок, що Embraer 190 отримав пошкодження від ракети "Панцир-С1" ЗС РФ.