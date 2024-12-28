Росіяни збили пасажирський літак Embraer 190, бо переплутали його з дроном, — NBC News

Як зазначили журналісти, росіяни могли сприйняти літак за дрон через його висоту на нестандартну схему польоту.

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Російські військові могли збити літак Azerbaijan Airlines Embraer 190, оскільки прийняли його за ударний безпілотник. Про це пише NBC News.

Чиновники на правах анонімності повідомили, що у США є розвіддані про те, що росіяни могли сприйняти азербайджанський пасажирський літак як безпілотник, тому вони атакували його системами ППО.

"Два американських військових чиновники заявили в п'ятницю в інтерв'ю NBC News, що США мають розвідувальні дані, які вказують на те, що росіяни могли помилково ідентифікувати азербайджанський авіалайнер і збити його", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що літак могли переплутати з безпілотником через те, що він мав нестандартну схему польоту та висоту.

Крім того, зазначається, що під час інциденту російські сили протиповітряної оборони захищалися від атаки українських військових безпілотників,

Джерела телеканалу додали, що наразі розслідування справи триває.

Нагадаємо, бортпровідник літака Azerbaijan Airlines чув три вибухи ззовні перед падінням літака в Актау та заперечив інформацію, яка поширювалась російськими ЗМІ, про те, що нібито у літаку вибухнув кисневий чи газовий балон.

25 грудня у Казахстані розбився літак, що летів до Грозного.