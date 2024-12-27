"Дивний звук": бортпровідник чув три вибухи ззовні перед падінням літака в Актау

Бортпровідник Зульфугар Асадов заперечив інформацію, яка поширювалась російськими ЗМІ, про те, що нібито у літаку вибухнув кисневий чи газовий балон.

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Коли літак Azerbaijan Airlines Embraer 190 пролітав над Грозним у Чечні, то зовні пролунало три вибухи. Про це заявив бортпровідник літака, який вижив в авіакатастрофі, Зульфугар Асадов.

"Ми вилетіли до Грозного о 8:00 ранку. При заході на посадку ми побачили, що аеропорт огорнув дуже густий туман. Капітан почав зниження, але через погану видимість був змушений піти на друге коло, сподіваючись, що туман розвіється. Однак і друга, і третя спроби посадки не мали успіху", — сказав Асадов.

За його словами, пілот вирішив попрямувати до найближчого аеропорту, проте в цей момент зовні літака пролунав "дивний звук". Загалом було три вибухи. Щось ударило Асадова в ліву руку, і в салоні знизився тиск.

Через цей звук серед пасажирів літака почалась паніка, з якою бортпровідникам все ж таки вдалось впоратись.

"Ми заспокоювали пасажирів, кажучи, що немає причин для занепокоєння, мовляв, все гаразд, займіть свої місця, пристебніть ремені. Ми продовжили політ. Після цього командир екіпажу вирішив змінити місце висадки з водної поверхні на сушу. Він був змушений піти на екстрену посадку, оскільки було порушено роботу двигуна літака. А йти на жорстку посадку на воду загрожує трагедією, літак просто б розірвало на частини, бо, наскільки я знаю, вода на такій швидкості твердіша за бетон. Він змінив своє рішення, і ми полетіли у бік суші", — зазначив Асадов.

Крім того, він заперечив інформацію, яка поширювалась російськими ЗМІ, про те, що нібито у літаку вибухнув кисневий чи газовий балон.

"Це неправда. Якби щось трапилось із кисневим балоном, то літак розірвало б на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності. При проході на посадку всіх пасажирів перевіряють, чи пронести щось неможливо. Ця трагічна ситуація виникла внаслідок зовнішнього впливу на літак", — наголосив Асадов.

Бортпровідник підкреслив, що пілоти докладали неймовірних зусиль для того, щоб посадити літак. Проте сталося зіткнення із землею, і передня частина літака відокремилася.

Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані розбився літак, що летів до Грозного.

26 грудня Азербайджан підтвердив, що літак Embraer 190 впав через ракету.