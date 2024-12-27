"Странный звук": бортпроводник слышал три взрыва извне перед падением самолета в Актау

Бортпроводник Зульфугар Асадов опроверг информацию, которая распространялась российскими СМИ, о том, что якобы в самолете взорвался кислородный или газовый баллон.

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Когда самолет Azerbaijan Airlines Embraer 190 пролетал над Грозным в Чечне, то снаружи раздалось три взрыва. Об этом заявил бортпроводник самолета, который выжил в авиакатастрофе, Зульфугар Асадов.

"Мы вылетели в Грозный в 8:00 утра. При заходе на посадку мы увидели, что аэропорт окутал очень густой туман. Капитан начал снижение, но из-за плохой видимости был вынужден пойти на второй круг, надеясь, что туман развеется. Однако и вторая, и третья попытки посадки не увенчались успехом", — сказал Асадов.

По его словам, пилот решил направиться в ближайший аэропорт, однако в этот момент снаружи самолета раздался "странный звук". Всего было три взрыва. Что-то ударило Асадова в левую руку, и в салоне снизилось давление.

Из-за этого звука среди пассажиров самолета началась паника, с которой бортпроводникам все же удалось справиться.

"Мы успокаивали пассажиров, говоря, что нет причин для беспокойства, мол, все в порядке, займите свои места, пристегните ремни. Мы продолжили полет. После этого командир экипажа решил изменить место высадки с водной поверхности на сушу. Он был вынужден пойти на экстренную посадку, поскольку была нарушена работа двигателя самолета. А идти на жесткую посадку на воду грозит трагедией, самолет просто бы разорвало на части, потому что, насколько я знаю, вода на такой скорости тверже бетона. Он изменил свое решение, и мы полетели в сторону суши", — отметил Асадов.

Кроме того, он опроверг информацию, которая распространялась российскими СМИ, о том, что якобы в самолете взорвался кислородный или газовый баллон.

"Это неправда. Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон, тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести ли что-то невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет", — подчеркнул Асадов.

Бортпроводник подчеркнул, что пилоты прилагали невероятные усилия для того, чтобы посадить самолет. Однако произошло столкновение с землей, и передняя часть самолета отделилась.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился самолет, летевший в Грозный.

26 декабря Азербайджан подтвердил, что самолет Embraer 190 упал из-за ракеты.