Россияне сбили пассажирский самолет Embraer 190, потому что перепутали его с дроном, — NBC News

Как отметили журналисты, россияне могли принять самолет за дрон из-за его высоты и нестандартной схемы полета.

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Российские военные могли сбить самолет Azerbaijan Airlines Embraer 190, поскольку приняли его за ударный беспилотник. Об этом пишет NBC News.

Чиновники на правах анонимности сообщили, что у США есть разведданные о том, что россияне могли воспринять азербайджанский пассажирский самолет как беспилотник, поэтому они атаковали его системами ПВО.

"Два американских военных чиновника заявили в пятницу в интервью NBC News, что США имеют разведывательные данные, указывающие на то, что россияне могли ошибочно идентифицировать азербайджанский авиалайнер и сбить его", — говорится в материале.

Издание пишет, что самолет могли перепутать с беспилотником из-за того, что он имел нестандартную схему полета и высоту.

Кроме того, отмечается, что во время инцидента российские силы противовоздушной обороны защищались от атаки украинских военных беспилотников,

Источники телеканала добавили, что сейчас расследование дела продолжается.

Напомним, бортпроводник самолета Azerbaijan Airlines слышал три взрыва извне перед падением самолета в Актау и опроверг информацию, которая распространялась российскими СМИ, о том, что якобы в самолете взорвался кислородный или газовый баллон.

25 декабря в Казахстане разбился самолет, летевший в Грозный.