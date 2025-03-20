Почему в 2025 году падает так много самолетов: эксперты постарались дать ответ

Всего за три месяца в авиакатастрофах погибло более 100 человек, включая последнюю аварию в Карибском море.

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2025 год ознаменовался большим количеством авиакатастроф. Только 17 марта в результате инцидента у острова Руатан, погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых был Аурелио Мартинес, известный гондурасский музыкант. И эта авиакатастрофа последовала за рядом подобных инцидентов по всему миру. Ученые и авиационные эксперты постарались дать ответ, почему количество происшествий в сфере авиаперевозок возросло, пишет Daily Mail.

Авиакатастрофа возле острова Руатан

Авария на Карибах произошла всего через месяц после того, как самолет авиакомпании Delta Connection перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто, а в Вашингтоне в небе столкнулись самолет и военный вертолет, в результате чего погибли все 67 человек, которые были на борту.

А в конце 2024 года самолет рейса 2216 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в международном аэропорту Муан в Южной Корее, врезавшись в бетонную стену, в результате чего погибли 179 человек.

В 2025 году число погибших в результате авиакатастроф с участием коммерческих самолетов превысит 100 человек — это уже около трети от общего числа погибших за весь 2024 год.

Однако специалист по безопасности полетов Джон Кокс заявил, что ухудшения безопасности полетов не наблюдается, а недавние происшествия не связаны между собой.

Кокс отмечает, что хотя в 2025 году наблюдается резкий рост числа авиакатастроф, но общая статистика ясно показывает, что авиаперелеты остаются самым безопасным видом транспорта.

Арнольд Барнетт, профессор статистики в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института, заявил, что считает недавний всплеск аварий совпадением.

"У недавних крупных аварий были совершенно разные причины, поэтому они не являются доказательством наличия систематической проблемы, которая стала гораздо более опасной", — говорит он.

Исходя из того, что известно, недавние аварии были вызваны различными факторами: от столкновения с птицами на рейсе Jeju 2216 до снежной и ветреной погоды в Торонто, повлиявшей на рейс Delta 4819. А самолет на Карибах упал из-за механической неисправности.

Авиакатастрофа в Вашингтоне Фото: Getty Images

"С точки зрения статистики, вы находитесь в большей безопасности во время полета, чем по дороге в аэропорт на машине", — заявил эксперт по авиации Энтони Брикхаус.

Согласно недавнему отчету СМИ, количество авиакатастроф в январе 2025 года (52) было ниже, чем в январе 2024 года (58) и январе 2023 года (70).

Более того, за последние два десятилетия наблюдается общая тенденция к снижению количества авиапроисшествий, несмотря на рост общего количества рейсов.

Наиболее распространенные причины авиакатастроф:

ошибка пилота;

механическая неисправность;

погодные условия;

ошибки управления воздушным движением;

столкновения с птицами;

выезды за взлетно-посадочную полосу.

Вероятность погибнуть в авиакатастрофе составляет примерно один к 11 миллионам, но шансы выжить зависят от выбора места. Уровень смертности среди пассажиров, сидящих на местах у прохода в средней части самолета, составляет 44 процента, по сравнению с 28 процентами среди пассажиров, сидящих на центральных задних сиденьях.

Путешественникам, которые не смогли занять самые безопасные места, может повезти больше, если они разместятся в средней части самолета или у окна. Однако вероятность погибнуть в авиакатастрофе зависит не столько от того, где сидит пассажир, сколько от обстоятельств крушения.

Напомним, только в начале февраля случилась очередная авиакатастрофа: санитарный самолет разбился в США, взорвавшись у жилых домов и торгового центра.