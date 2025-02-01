В Филадельфии возле домов упал самолет: есть жертвы, — FoxNews (видео)

Самолет скорой помощи, на борту которого находилось двое пассажиров и четверо членов экипажа, разбился возле торгового центра и домов. После падения вспыхнул масштабный пожар.

Related video

В американском городе Филадельфия штата Пенсильвания случилась авиакатастрофа: медицинский самолет, перевозивший пациента, упал возле торгового центра и вызвал пожар. На борту было шесть человек — двое пассажиров, пациент и врач, а также члены экипажа. Инцидент произошел 31 января около 18:30 вечера по местному времени. О подробностях катастрофы сообщило издание FoxNews.

Компания Jet Rescue Air Ambulance, управлявшая самолетом, сообщила, что он упал во время вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии. Он направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон, что в Миссури.

Момент падения самолета

Известно пока, что есть жертвы из-за авиакатастрофы. Однако о количестве пока не сообщается. На месте инцидента работают службы спасения, в частности спасатели и пожарные.

"Наша непосредственная обеспокоенность касается семьи пациента, нашего персонала, их семей и других жертв, которые могли пострадать на земле", — говорится в заявлении Jet Rescue Air Ambulance.

Вероятно, на земле также могли пострадать люди: сообщается, что когда самолет упал, он разбрызгал авиационное топливо, которое добралось до окружающих домов. СМИ сообщают, что из-за этого сгорело шесть домов и шесть автомобилей. Однако пожарным удалось быстро локализовать огонь, сейчас "все под контролем", как передали журналисты FoxNews.

Сейчас местные чиновники сообщили о начале расследования причин катастрофы.

Отметим, что несколько дней назад произошла другая авиакатастрофа. В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США, тогда упал в реку. Всего на его борту находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. О подробностях катастрофы Фокус рассказывал 30 января.

Впоследствии фанаты теории заговора начали распространять информацию о том, что авиакатастрофа в Вашингтоне не была случайной. Они предположили в соцсетях, что столкновение было преднамеренным, поскольку "военные вертолеты не врезаются в самолеты".