У Філадельфії біля будинків впав літак: є жертви, – FoxNews (відео)

Літак швидкої допомоги, на борту якого перебувало двоє пасажирів та четверо членів екіпажу, розбився біля торгового центру та будинків. Після падіння спалахнула масштабна пожежа.

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В американському місті Філадельфія штату Пенсільванія трапилася авіакатастрофа: медичний літак, який перевозив пацієнта, впав біля торгового центру та спричинив пожежу. На борту було шестеро людей – двоє пасажирів, пацієнт та лікар, а також члени екіпажу. Інцидент трапився 31 січня близько 18:30 вечора за місцевим часом. Про подробиці катастрофи повідомило видання FoxNews.

Компанія Jet Rescue Air Ambulance, що керувала літаком, повідомила, що він впав під час вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії. Він прямував до Національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон, що у Міссурі.

Момент падіння літака

Відомо наразі, що є жертви через авіакатастрофу. Однак про кількість поки що не повідомляється. На місці інциденту працюють служби порятунку, зокрема рятувальники та пожежники.

"Наша безпосередня стурбованість стосується родини пацієнта, нашого персоналу, їхніх сімей та інших жертв, які могли постраждати на землі", — йдеться у заяві Jet Rescue Air Ambulance.

Ймовірно, на землі також могли постраждати люди: повідомляється, що коли літак упав, він розбризкав авіаційне паливо, яке дісталося навколишніх будинків. ЗМІ повідомляють, що через це згоріло шість будинків та шість автомобілів. Однак пожежникам вдалося швидко локалізувати вогонь, зараз "все під контролем", як передали журналісти FoxNews.

Наразі місцеві чиновники повідомили про початок розслідування причин катастрофи.

Зазначимо, що кілька днів тому відбулася інша авіакатастрофа. У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся із гелікоптером армії США, тоді впав у річку. Всього на його борту перебувало 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. Про подробиці катастрофи Фокус розповідав 30 січня.

Згодом фанати теорії змови почали розповсюджувати інформацію про те, що авіакатастрофа у Вашингтоні не була випадковою. Вони припустили у соцмережах, що зіткнення було навмисним, оскільки "військові вертольоти не врізаються в літаки".