У Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером армії США та впав у річку (відео)

На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Аеропорт імені Рейгана закритий у зв'язку з "надзвичайною ситуацією".

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У столиці США — Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіштовхнувся з вертольотом та впав у річку Потомак поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана. Про це повідомляє CNN.

Зазначається. що літак зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на злітно-посадкову смугу. Він виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines і був регіональним реактивним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів з Вічіти, штат Канзас.

У заяві поліції йдеться про те, що перші повідомлення про авіакатастрофу екстрені служби почали отримувати о 20:53 за місцевим часом.

На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Національний аеропорт Рейгана закритий у зв'язку з "надзвичайною ситуацією".

Про ситуацію вже доповіли президенту США Дональду Трампу.

"Зараз багато відомств працюють над цим реагуванням, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. Президент буде продовжувати стежити за цією ситуацією", — заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт.

Згодом джерела CNN у Пентагоні підтвердили, що з літаком зіштовхнувся гелікоптер армії США Blackhawk (H-60).

Інформації щодо загиблих на момент публікації матеріалу не було. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 29 січня над Аляскою розбився новітній літак ВПС США F-35.

Фокус також писав про те, що в аеропорту Південної Кореї перед зльотом загорівся літак.