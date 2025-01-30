В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США и упал в реку (видео)

На борту самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Аэропорт имени Рейгана закрыт в связи с "чрезвычайной ситуацией".

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В столице США — Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает CNN.

Отмечается. что самолет столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на взлетно-посадочную полосу. Он выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines и был региональным реактивным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Вичита, штат Канзас.

В заявлении полиции говорится о том, что первые сообщения об авиакатастрофе экстренные службы начали получать в 20:53 по местному времени.

На борту самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Национальный аэропорт Рейгана закрыт в связи с "чрезвычайной ситуацией".

О ситуации уже доложили президенту США Дональду Трампу.

"Сейчас многие ведомства работают над этим реагированием, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. Президент будет продолжать следить за этой ситуацией", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Впоследствии источники CNN в Пентагоне подтвердили, что с самолетом столкнулся вертолет армии США Blackhawk (H-60).

Информации о погибших на момент публикации материала не было. Спасательная операция продолжается.

Напомним, 29 января над Аляской разбился новейший самолет ВВС США F-35.

Фокус также писал о том, что в аэропорту Южной Кореи перед взлетом загорелся самолет.