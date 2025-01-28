В аэропорту Южной Кореи перед взлетом загорелся самолет: эвакуировали более 170 людей (видео)

Пожар начался в хвостовой части лайнера. Огонь быстро распространился в сторону фюзеляжа.

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На рейсе авиакомпании Air Busan, направлявшийся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Южной Корее, возник пожар. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Самолет Airbus A321 загорелся в хвосте перед взлетом. Все 169 пассажиров и семь членов экипажа на борту были эвакуированы на надувных аварийных трапах.

Изначально пожарные сообщали, что пострадавших нет, однако позже стало известно, что во время эвакуации три человека получили неопасные для жизни травмы.

Причина возникновения пожара на борту неизвестна. Правоохранительные органы и местные власти проводят расследование инцидента.

Напомним, в конце декабря в Южной Корее самолет авиакомпании Juju Air, следовавший из столицы Таиланда Бангкока, пытался совершить посадку, когда его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Муан, и он врезался в бетонную стену. Всего погибло 179 человек из 181, которые находились на борту. Удалось выжить двум членам экипажа.

Также мы писали, что рейс AC2259, вылетевший из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, едва не потерпел крушение в аэропорту Галифакса, Канада. У самолета возникли проблемы с шасси, он "проскользил по взлетно-посадочной полосе на "приличное" расстояние. В итоге самолет остановился посреди взлетно-посадочной полосы. Аэродром был закрыт примерно на 90 минут.