Мрачная тенденция под конец года: самолет загорелся в аэропорту Канады (видео)

У самолета авиакомпании Air Canada Express возникли проблемы с шасси после приземления. 29 декабря в Южной Корее разбился самолет также из-за проблем с шасси.

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Произошел еще один инцидент с самолетом, после трагической авиакатастрофы в Южной Корее 29 декабря, когда погибли 179 человек. У самолета авиакомпании Air Canada Express "возникли подозрения на проблему с шасси" после прибытия в международный аэропорт Галифакс-Стэнфилд в Новой Шотландии в субботу вечером. О пострадавших не сообщалось, пассажиры отметили, что видели огонь. Об этом пишет CNN.

В Канаде возникла проблема с самолетом

Рейс AC2259, вылетевший из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, едва не потерпел крушение в аэропорту Галифакса, Канада.

У самолета возникли проблемы с шасси, он "проскользил по взлетно-посадочной полосе на "приличное" расстояние, и пассажиры увидели пламя на левом борту самолета". В итоге он остановился посреди взлетно-посадочной полосы, не доехав до терминала и 73 пассажиров высадили в автобусы. Аэродром был закрыт примерно на 90 минут, прежде чем одна из его двух взлетно-посадочных полос была освобождена для полетов, сообщила в своем заявлении Тиффани Чейз, представитель Управления международного аэропорта Галифакса. Четыре рейса были перенаправлены.

По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, самолет — De Havilland DHC-8-402 в данный момент стоит на полосе. Инцидент будет расследован Управлением по безопасности на транспорте Канады, которое направляет в аэропорт группу следователей.

"Самолет сильно тряхнуло, и мы увидели пожар на левом борту самолета, а из окон пошел дым", — рассказала одна из пассажирок, Никки Валентайн.

В Канаде возникла проблема с самолетом при посадке

Инцидент в Галифаксе стал повторением гораздо более серьезного – и смертельного – инцидента в Южной Корее, который случился 29 декабря. Самолет бюджетной авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в международном аэропорту Муан, в результате чего погибло 179 человек. Выжили только два члена экипажа. Чиновники и авиационные эксперты говорят, что в двигатель самолета якобы попала птица и на борту возникли проблемы с шасси. Пилоты пытались посадить самолет "на брюхо", но он врезался в бетонную стену и взорвался.

Разбившийся самолет в Южной Корее Фото: Getty Images

Крушение в Южной Корее случилось вскоре после трагического инцидента в Актау, Казахстан. Самолет Azerbaijan Airlines следовал из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), когда его подбили из ПВО. Пилоты смогли дотянуть до Актау через Каспийское море, после того, как им не дали приземлиться в Чечне, но при посадке погибли 38 пассажиров и пять членов экипажа.

Разбившийся самолет в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России извинений и компенсации за сбитый самолет. По версии азербайджанской стороны, самолет, разбившийся в Актау, не только получил повреждения в результате обстрела с земли, но его вывели из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Сильно пострадала и хвостовая часть самолета.