Похмура тенденція під кінець року: літак загорівся в аеропорту Канади (відео)

У літака авіакомпанії Air Canada Express виникли проблеми з шасі після приземлення. 29 грудня в Південній Кореї розбився літак також через проблеми з шасі.

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Стався ще один інцидент із літаком, після трагічної авіакатастрофи в Південній Кореї 29 грудня, коли загинули 179 осіб. У літака авіакомпанії Air Canada Express "виникли підозри на проблему з шасі" після прибуття в міжнародний аеропорт Галіфакс-Стенфілд у Новій Шотландії в суботу ввечері. Про постраждалих не повідомлялося, пасажири зазначили, що бачили вогонь. Про це пише CNN.

У Канаді виникла проблема з літаком

Рейс AC2259, що вилетів із Сент-Джонса, Ньюфаундленд, ледь не зазнав аварії в аеропорту Галіфакса, Канада.

У літака виникли проблеми з шасі, він "прослизнув злітно-посадковою смугою на "пристойну" відстань, і пасажири побачили полум'я на лівому борту літака". У підсумку він зупинився посеред злітно-посадкової смуги, не доїхавши до терміналу, і 73 пасажирів висадили в автобуси. Летовище було закрито приблизно на 90 хвилин, перш ніж одну з його двох злітно-посадкових смуг було звільнено для польотів, повідомила у своїй заяві Тіффані Чейз, представник Управління міжнародного аеропорту Галіфакса. Чотири рейси були перенаправлені.

За даними Ради з безпеки на транспорті Канади, літак — De Havilland DHC-8-402 наразі стоїть на смузі. Інцидент буде розслідувано Управлінням з безпеки на транспорті Канади, яке направляє в аеропорт групу слідчих.

"Літак сильно тряхнуло, і ми побачили пожежу на лівому борту літака, а з вікон пішов дим", — розповіла одна з пасажирок, Ніккі Валентайн.

У Канаді виникла проблема з літаком під час посадки

Інцидент у Галіфаксі став повторенням набагато серйознішого — і смертельного — інциденту в Південній Кореї, який трапився 29 грудня. Літак бюджетної авіакомпанії Jeju Air здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Муан, унаслідок чого загинуло 179 осіб. Вижили тільки два члени екіпажу. Чиновники та авіаційні експерти кажуть, що у двигун літака нібито потрапив птах і на борту виникли проблеми з шасі. Пілоти намагалися посадити літак "на черево", але він врізався в бетонну стіну і вибухнув.

Літак, що розбився в Південній Кореї Фото: Getty Images

Аварія в Південній Кореї сталася незабаром після трагічного інциденту в Актау, Казахстан. Літак Azerbaijan Airlines прямував із Баку (Азербайджан) до Грозного (Росія), коли його підбили з ППО. Пілоти змогли дотягнути до Актау через Каспійське море, після того, як їм не дали приземлитися в Чечні, але під час посадки загинули 38 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

Літак, що розбився в Актау

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень і компенсації за збитий літак. За версією азербайджанської сторони, літак, що розбився в Актау, не лише зазнав ушкоджень унаслідок обстрілу з землі, а й його вивели з-під контролю засобами радіоелектронної боротьби. Сильно постраждала і хвостова частина літака.