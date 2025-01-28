В Бразилии молния попала в самолет: пассажир снял момент на видео

Метеорологи говорят, что удар молнии в коммерческий борт — редкое явление, случающееся не более одного-двух раз в год. На этот раз оно произошло на глазах у одного из путешественников.

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Молния попала в пассажирский самолет British Airways в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на юге Бразилии. Удар молнии поймал на камеру пассажир, который ждал посадки на этот борт, пишет FOX Weather.

Пассажир British Airways Бернард Уорр снял момент, когда молния попала в самолет в Бразилии, которым он должен был лететь домой в пятницу 24 января. По словам Бернарда, перед тем на аэродром налетел "большой шторм" и многие рейсы были задержаны, поэтому он решил заснять погодные явления.

"Когда мы смотрели в окно, было ясно, что вблизи аэродрома бьет молния, поэтому я пошел сделать несколько кадров", — сказал он.

"Мне повезло, и удар молнии произошел прямо на моих глазах!", — сказал автор ролика.

На видео Уорра видно, как молния попала в самолет во время стоянки в аэропорту у ворот.

По данным Национальной метеорологической службы, в среднем удар молнии в коммерческие борта, как тот, что изображен на видео, случается один-два раза в год. Метеорологи отметили, что подобные борта спроектированы и построены таким образом, чтобы выдерживать удар молнии без последствий.

Однако каждый раз после того, как молния попала в самолет, он проходит обязательный технический осмотр, что может приводить к задержке рейсов.

Напомним, днем ранее СМИ писали, что на одном из авиарейсов бортпроводницам пришлось заклеить рот 69-летней пассажирке, которая не реагировала на замечания относительно своих высказываний.

25 января городской голова Львова Андрей Садовый заявил о возможности открытия аэропортов в этом году и озвучил условия.