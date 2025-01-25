Нужно политическое решение: мэр Львова заявил о возможности открытия аэропортов уже в 2025 году

Андрей Садовый надеется, что в текущем году в Украине откроют несколько аэропортов. Возможности для этого есть, нужна только политическая воля, считает городской голова Львова.

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Уже в этом году в Украине могут снова заработать несколько аэропортов. Об этом "Твоєму місту" заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Чиновник не уточнил, какие именно аэродромы он имеет в виду, однако отметив, что для работы уже есть технические возможности.

"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", — считает он.

Садовый пояснил, что когда страна присутствует на авиационной карте, то таким образом, она, в принципе, присутствует на карте мира.

В качестве примера он вспомнил Израиль, где было принято политическое решение о работе аэропорта Тель-Авива во время войны. И "Бен-Гурион" стал единственным мостиком, соединяющим страну с миром.

"Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", — подчеркнул Андрей Садовый.

Отметим, 13 января Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого подытожил свою деятельность во время войны, сообщив, что персонал аэропорта поддерживает соответствующий уровень квалификации и после возобновления полетов будут обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов.

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры", — говорилось в сообщении.

Надежду, что во Львове откроют авиасообщение, его городской голова высказывал еще в 2023 году. Он рассказывал, что специалисты из Израиля исследовали возможность открыть аэропорты "Львов" и "Борисполь" и заявили, что авиасообщение надо открывать немедленно, чтобы не потерять его.

Напомним, недавно сервис отслеживания авиадвижения Flightradar24 зафиксировал сразу три авиалайнера, которые якобы пролетали вблизи Ужгорода, а затем изменили курс и продолжили движение над территорией Румынии. Впрочем, как сообщили Фокусу в компании Wizz Air, с начала полномасштабного вторжения перевозчик из соображений безопасности не совершил ни одного рейса с использованием украинского или российского воздушного пространства.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что до аэропорта "Борисполь" баллистическая ракета может долететь за пару минут. А без полного закрытия украинского неба авиаперевозчики даже не получат страховой полис, необходимый для осуществления деятельности.