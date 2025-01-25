Потрібне політичне рішення: мер Львова заявив про можливість відкриття аеропортів вже у 2025 році

Андрій Садовий сподівається, що у поточному році в Україні відкриють декілька аеропортів. Можливості для цього є, потрібна лише політична воля, вважає міський голова Львова.

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Вже цього року в Україні можуть знову запрацювати декілька аеропортів. Про це "Твоєму місту" заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Посадовець не уточнив, які саме літовища він має на увазі, однак зауваживши, що для роботи вже є технічні можливості.

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", – вважає він.

Садовий пояснив, що коли країна присутня на авіаційній карті, то таким чином, вона, в принципі, присутня на карті світу.

Як приклад він згадав Ізраїль, де було прийнято політичне рішення щодо роботи аеропорту Тель-Авіва під час війни. Й "Бен-Гуріон" став єдиним містком, що з’єднував країну зі світом.

"Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", — наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, 13 січня Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького підсумував свою діяльність під час війни, повідомивши, що персонал летовища підтримує відповідний рівень кваліфікації й після відновлення польотів будуть забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів.

"Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури", — йшлося у повідомленні.

Сподівання, що у Львові відкриють авіасполучення, його міський голова висловлював ще у 2023 році. Він розповідав, що фахівці з Ізраїля. досліджували можливість відкрити аеропорти "Львів" та "Бориспіль" й заявили, що авіасполучення треба відкривати негайно, щоб не втратити його.

Нагадаємо, нещодавно сервіс відстежування авіаруху Flightradar24 зафіксував одразу три авіалайнери, які нібито пролітали поблизу Ужгорода, а згодом змінили курс та продовжили рух над територією Румунії. Утім, як повідомили Фокусу у компанії Wizz Air, з початку повномасштабного вторгнення перевізник з міркувань безпеки не здійснив жодного рейсу з використанням українського чи російського повітряного простору.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що до аеропорту "Бориспіль" балістична ракета може долетіти за пару хвилин. А без повного закриття українського неба авіаперевізники навіть не отримають страховий поліс, необхідний для здійснення діяльності.