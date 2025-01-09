У небі над Україною зафіксували три пасажирські літаки: як вони могли тут опинитися

Сервіс Flightradar зафіксував у межах Закарпатської області два літаки компанії Finnair та один лоукостера Wizz Air. Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що судна залетіли в Україну помилково, через активну роботу систем РЕБ.

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У небі над Україною сервіс відстежування авіаруху Flightradar24 зафіксував одразу три авіалайнери, які нібито пролітали поблизу Ужгорода. Про це інформує ТСН.

Радар показував, то пасажирські літаки деякий час перебували над Закарпатською областю, а згодом змінили курс та продовжили рух над територією Румунії.

Зокрема, у закритому повітряному просторі над Україною помітили:

Airbus A330 компанії Finnair. Рейс FIN121 прямував з Гельсінкі (Фінляндія) до Делі (Індія).

Airbus A321 компанії Wizz Air. Рейс W67950 виконувався з Риги (Латвія) до Кутаїсі (Грузія).

Airbus A350 компанії Finnair. Рейс FIN41 летів з Гельсінкі до Сеула (Південна Корея).

Авіаційний експерт Валерій Романенко не виключає, що іноземні літаки могли залетіти в Україну через активну роботу систем радіоелектронної боротьби, які задіяли наші військові під час відбиття ворожої атаки. РЕБи, вважає він, могли вплинути на роботу навігаційних систем літаків, через що вони й потрапили у повітряний простір України.

Валерій Романенко зазначив, що Flightradar, який отримує інформацію від транспондерів на літаках та від американської системи спостереження за повітряним рухом, помиляється дуже рідко. Теоретично, подібне могло статися й через погані погодні умови. Якщо у регіоні, де пролітав літак, вирувала негода, пілоти могли запитати дозвіл на проліт українською територією. Але експерт більше схиляється до версії, що на політ вплинула саме РЕБ.

Валерій Романенко наголосив, що потрапляння літаків у повітряний простір України, яка знаходиться у стані війни, може бути дуже неприємним моментом для екіпажів суден. Під час ворожої повітряної атаки у ППО немає часу розбиратися, що саме летить, адже російські дрони та ракети атакують українські міста з усіх сторін.

"З будь-якого боку можуть летіти, розвернутися і атакувати обраний об’єкт. Вже були випадки, коли до цього регіону залітали ворожі крилаті ракети та "Шахеди" через Румунію та Молдову. Тому момент для цих літаків був доволі небезпечний", – наголосив Валерій Романенко, додавши, що наша ППО працює професійно, на відміну від російської чи іранської, де спочатку запускають ракети по цілі, і лише потім розбираються.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року у повітряному просторі України помітили важкий військово-транспортний літак Іл-76ТД, який належить Білорусі.

30 листопада журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому виявили, що український бомбардувальник Ту-95МС виставляли на продаж на Ebay за 3 млн доларів.