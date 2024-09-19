Літак із Білорусі "порушив" повітряний простір України: що відомо (карта)

Дані порталу Flightradar24 свідчать, що військово-транспортний літак Іл-76ТД злетів у районі Мінська і за деякий час був зафіксований у небі над Чернігівською областю.

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У повітряному просторі України помітили важкий військово-транспортний літак Іл-76ТД, який належить Білорусі. Стався інцидент 19 вересня, про що свідчать дані сайту Flightradar24.

Борт, як показав портал, вилетів із передмістя Мінська, попрямував до Росії. Далі з Брянської області він перетнув кордон з Україною в Чернігівській області. Куди саме прямував літак — невідомо.

Ані в Білорусі, ані в Україні ніяк не прокоментували інцидент, який зафіксував публічний вебсервіс, що дає змогу в реальному часі спостерігати за положенням повітряних суден. Це може свідчити про збої, які вже траплялися з роботою сайту раніше.

Літак із Білорусі порушив повітряний простір України Фото: Скриншот

Варто зазначити, що ще 10 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачував Україну в порушенні повітряного простору, але тоді йшлося про "українські безпілотники". У зв'язку з цим Мінськ перевів у підвищену бойову готовність свої Повітряні сили і системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що чотири російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії. Прикордонники вже заявили, що погода була ясною. І порушення кордону не можна пояснити поганою видимістю.

8 вересня повідомлялося, що російський дрон залетів на територію Латвії і розбився, у зв'язку з чим посла РФ викликали в МЗС. Президент Латвії наголосив на необхідності колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами, оскільки "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".