Самолет из Беларуси "нарушил" воздушное пространство Украины: что известно (карта)

Данные портала Flightradar24 свидетельствуют, что военно-транспортный самолет Ил-76ТД взлетел в районе Минска и через некоторое время был зафиксирован в небе над Черниговской областью.

Related video

В воздушном пространстве Украины заметили тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД, который принадлежит Беларуси. Произошел инцидент 19 сентября, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Борт, как показал портал, вылетел из пригорода Минска, направился в Россию. Далее из Брянской области он пересек границу с Украиной в Черниговской области. Куда именно направлялся самолет — неизвестно.

Ни в Беларуси, ни в Украине никак не прокомментировали инцидент, который зафиксировал публичный вебсервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Это может свидетельствовать о сбоях, которые уже случались с работой сайта ранее.

Самолет из Беларуси нарушил воздушное пространство Украины Фото: Скриншот

Стоит отметить, что еще 10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинял Украину в нарушении воздушного пространства, но тогда речь шла об "украинских беспилотниках". В связи с этим Минск перевел в повышенную боевую готовность свои Воздушные силы и системы противовоздушной обороны.

Напомним, 14 июля сообщалось, что четыре российских военных самолета нарушили воздушное пространство Финляндии. Пограничники уже заявили, что погода была ясной. И нарушение границы нельзя объяснить плохой видимостью.

8 сентября сообщалось, что российский дрон залетел на территорию Латвии и разбился, в связи с чем посла РФ вызвали в МИД. Президент Латвии отметил необходимость коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами, поскольку "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".