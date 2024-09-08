Дрон РФ залетел на территорию Латвии и разбился: российского посла вызвали в МИД (карта)

Президент Латвии отметил необходимость коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами, поскольку "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".

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В Латвии в субботу, 7 сентября, разбился российский военный дрон, который залетел с территории Беларуси. Об этом сообщило латвийское Министерство обороны.

По сообщению оборонного ведомства, инцидент зафиксировали в Резекненском крае на востоке Латвии.

Латвийские Силы обороны проинформировали об инциденте высокопоставленных чиновников, правоохранителей и командование НАТО. Сейчас продолжается расследование инцидента.

Это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами, поскольку "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".

Министр обороны страны Андрюс Спрудс подчеркнул, что Латвии необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы, в частности развивать возможности противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Глава латвийского МИД Байба Браже уже анонсировала вызов представителя посольства России в понедельник, 9 сентября, отметив, что подобный инцидент также произошел в Румынии.

Регион Латвии, где запеленговали российский дрон

В ЦПД СНБО отреагировали на дрон РФ в Латвии

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили, что российские шахеды начинают все чаще залетать в Беларусь и держать курс в сторону границы стран НАТО.

"Пока Беларусь сбивает "Шахеды, но если российские БпЛА через Беларусь залетят в воздушное пространство НАТО, вопросы будут к Минску, потому что Беларусь считается союзником России. Сейчас Лукашенко не допускает такого сценария более широкого втягивания его страны в войну. Впрочем, цель россиян очевидна", — отметил глава ЦПИ Андрей Коваленко.

Он добавил, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ осудил нарушение Россией воздушного пространства страны-члена Альянса Румынии, в результате которого российский дрон залетал ночью на румынскую территорию.

"НАТО желательно бы уже сбить хотя бы один шахед, потому что выглядит это максимально странно", — считает Коваленко.

Напомним, что в 2:49 Воздушные силы заявили, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области, который находится на границе с Румынией.