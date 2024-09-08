Дрон РФ залетів на територію Латвії і розбився: російського посла викликали до МЗС (карта)

Президент Латвії наголосив на необхідності колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами, оскільки "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

Related video

У Латвії в суботу, 7 вересня, розбився російський військовий дрон, який залетів з території Білорусі. Про це повідомило латвійське Міністерство оборони.

За повідомленням оборонного відомства, інцидент зафіксували в Резекненському краї на сході Латвії.

Латвійські Сили оборони поінформували про інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Зараз триває розслідування інциденту.

Це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами, оскільки "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

Міністр оборони країни Андрюс Спрудс наголосив, що Латвії необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

Голова латвійського МЗС Байба Браже вже анонсувала виклик представника посольства Росії в понеділок, 9 вересня, зазначивши, що подібний інцидент також стався в Румунії.

Регіон Латвії, де запеленгували російський дрон

В ЦПД РНБО відреагували на дрон РФ у Латвії

В Центрі протидії дезінформації РНБО України наголосили, що російські шахеди починають все частіше залітати у Білорусь і тримати курс в бік кордону країн НАТО.

"Поки Білорусь збиває "шахеди, але якщо російські БпЛА через Білорусь залетять в повітряний простір НАТО, питання будуть до Мінська, бо Білорусь вважається союзником Росії. Наразі Лукашенко не допускає такого сценарію ширшого втягування його країни у війну. Втім, мета росіян очевидна", — зазначив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Він додав, що заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору країни-члена Альянсу Румунії, внаслідок якого російський дрон залітав уночі на румунську територію.

"НАТО бажано б вже збити бодай один шахед, бо виглядає це максимально дивно", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, що о 2:49 Повітряні сили заявили, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Перед цим російські дрони летіли в напрямку міста Вилкове Одеської області, яке знаходиться на кордоні з Румунією.