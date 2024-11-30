Український бомбардувальник Ту-95МС намагалися продати на Ebay за 3 млн доларів, — "Схеми"

Один з останніх українських стратегічних бомбардувальників-ракетоносців намагалися продати через торгівельний майданчик у 2014 році. За Ту-95МС просили $3 млн.

Журналісти-розслідувачі знайшли в державному архіві проєкт розпорядження "Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено", до якого увійшли, зокрема, два останніх українських Ту-95МС. Влітку 2011-го року цей проєкт на розгляд Кабміну подав року тодішній міністр оборони Михайло Єжель, пишуть "Схеми".

У пояснювальній записці він зазначав, що у зв’язку з реформуванням та скороченням військових частин, Міністерству оборони надається дозвіл на організацію відчуження військового майна, серед якого також були винищувачі МіГ-29, Су-24 і Су-25, гвинтокрили Мі-8, гаубиці "Акація" і "Гвоздика", танки Т-80, Т-72 і Т-64.

Зазначена ініціатива, як йшлося в документі, не передбачала консультацій з громадськістю.

Й рішення про дозвіл на продаж літаків було проголосоване на засіданні уряду Миколи Азарова у серпні 2011-го.

У 2013-му році державне підприємство "Спецтехноекспорт", підпорядковане Міністерству оборони на чолі з Павлом Лебедєвим, продало два останніх українських бомбардувальники Ту-95МС приватній фірмі за 250 тисяч доларів. У 2014 році, один із цих літаків виставили на продаж на аукціоні eBay за 3 мільйони доларів, але після розголосу оголошення прибрали.

У 2015 році Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування щодо перевищення службових повноважень при включенні бойової техніки бомбардувальників до списку майна на продаж. Слідство з’ясувало, що з Ту-95МС були демонтовані двигуни для незаконного продажу та вивезення до Російської Федерації для встановлення на літаки ВПС РФ.

Власником двигунів є фірма "Дніпробізнесбуд". Співвласниця компанії Ганна Шафранська повідомила, що компанія отримала авіадвигуни в рахунок боргів від першого покупця літаків. Правоохоронці вилучили двигуни ще у 2015-му році і не повернули. Утім, як зазначають журналісти, на питання про можливе призначення двигунів для російських літаків, Шафранська прямо не відповіла.

Що відомо про літак Ту-95

Фото: ТАСС

Ту-95 розроблений в 1950-х роках конструкторським бюро Туполєва для ураження стратегічних об'єктів у глибині тилу противника. Літак створили у відповідь на американський Convair B-36 Peacemaker, який був здатен дотягнутися до найвіддаленіших кордонів СРСР. Пізніше Росія випустила більш сучасні версії цього літака — Ту-95МС і Ту-95МСМ, а також Ту-160.

До 1993 року в Україні на озброєнні також були 23 Ту-95, але їх списали, зокрема в рахунок боргу за поставлений російський газ.

Ту-95МС здатний нести до 6 ракет Х-555, а Ту-95МСМ — більш сучасну крилату ракету Х-101. При цьому дальність польоту Х-555 складає 2500 км, а Х-101 — 5000 км при швидкості понад 700 км/год.

Максимальна швидкість літака становить 830 кілометрів на годину при дальності 10500 км. Літак може нести 20 800 кг бойового навантаження.

Нагадаємо, під час повітряної атаки 26 серпня ЗС РФ "аномально" застосовували бомбардувальники Ту-95, які запускали крилаті ракети районів Волгоградської області та Каспійського моря.

Фокус з'ясовував, які аналоги бомбардувальника Ту-95 є в арсеналі світових ВПС.