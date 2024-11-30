Украинский бомбардировщик Ту-95МС пытались продать на Ebay за 3 млн долларов, — "Схемы"

Один из последних украинских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев пытались продать через торговую площадку в 2014 году. За Ту-95МС просили $3 млн.

Журналисты-расследователи нашли в государственном архиве проект распоряжения "Об утверждении перечня военного имущества Вооруженных Сил, которое может быть отчуждено", в который вошли, в частности, два последних украинских Ту-95МС. Летом 2011-го года этот проект на рассмотрение Кабмина подал тогдашний министр обороны Михаил Ежель, пишут "Схемы".

В пояснительной записке он отмечал, что в связи с реформированием и сокращением воинских частей, Министерству обороны предоставляется разрешение на организацию отчуждения военного имущества, среди которого также были истребители МиГ-29, Су-24 и Су-25, вертолеты Ми-8, гаубицы "Акация" и "Гвоздика", танки Т-80, Т-72 и Т-64.

Указанная инициатива, как говорилось в документе, не предусматривала консультаций с общественностью.

И решение о разрешении на продажу самолетов было проголосовано на заседании правительства Николая Азарова в августе 2011-го.

В 2013-м году государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", подчиненное Министерству обороны во главе с Павлом Лебедевым, продало два последних украинских бомбардировщика Ту-95МС частной фирме за 250 тысяч долларов. В 2014 году, один из этих самолетов выставили на продажу на аукционе eBay за 3 миллиона долларов, но после огласки объявление убрали.

В 2015 году Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование о превышении служебных полномочий при включении боевой техники бомбардировщиков в список имущества на продажу. Следствие выяснило, что с Ту-95МС были демонтированы двигатели для незаконной продажи и вывоза в Российскую Федерацию для установки на самолеты ВВС РФ.

Владельцем двигателей является фирма "Днипробизнесбуд". Совладелица компании Анна Шафранская сообщила, что компания получила авиадвигатели в счет долгов от первого покупателя самолетов. Правоохранители изъяли двигатели еще в 2015-м году и не вернули. Впрочем, как отмечают журналисты, на вопрос о возможном назначении двигателей для российских самолетов, Шафранская прямо не ответила.

Что известно о самолете Ту-95

Фото: ТАСС

Ту-95 разработан в 1950-х годах конструкторским бюро Туполева для поражения стратегических объектов в глубине тыла противника. Самолет создали в ответ на американский Convair B-36 Peacemaker, который был способен дотянуться до самых отдаленных границ СССР. Позже Россия выпустила более современные версии этого самолета — Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также Ту-160.

До 1993 года в Украине на вооружении также были 23 Ту-95, но их списали, в частности в счет долга за поставленный российский газ.

Ту-95МС способен нести до 6 ракет Х-555, а Ту-95МСМ — более современную крылатую ракету Х-101. При этом дальность полета Х-555 составляет 2500 км, а Х-101 — 5000 км при скорости более 700 км/ч.

Максимальная скорость самолета составляет 830 километров в час при дальности 10500 км. Самолет может нести 20 800 кг боевой нагрузки.

Напомним, во время воздушной атаки 26 августа ВС РФ "аномально" применяли бомбардировщики Ту-95, которые запускали крылатые ракеты районов Волгоградской области и Каспийского моря.

Фокус выяснял, какие аналоги бомбардировщика Ту-95 есть в арсенале мировых ВВС.