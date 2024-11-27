Отдали Ту-95МС и Ту-160 за 275 млн долга: расследователи назвали политиков, которые это допустили

Соглашение о стратегических бомбардировщиках, которые Украина отдала РФ, подписал тогдашний российский премьер-министр Владимир Путин, пояснили журналисты. Тогдашний президент Леонид Кучма заявил, что на тот момент никакой опасности никто не видел.

Украина передала РФ десять стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, из которых во время полномасштабной войны россияне запускают по украинцам крылатые ракеты. При этом бомбардировщики оказались в России с нарушением Конституции, хотя и было подписано соглашение на уровне премьер-министров обеих стран. Об убытках 2,5 млрд долл. и о причинах потери самолетов рассказали расследователи проекта "Схемы" агентства "Радио Свобода".

Украинские Ту-95МС и Ту-160 для ударов по Украине — детали расследования "Схем"

Журналисты рассказали, что в расследовании использовали номера самолетов из соглашения, которое они отыскали в архивах, информацию о международных авиарейсах и данные украинской разведки относительно номеров бортов РФ, запускающих ракеты по Украине. Таким образом они выяснили, что Ту-95МС и Ту-160, используемых для обстрелов, те самые, которые украинцы добровольно отдали в 1990-х и 2000-х гг. Причина решения о передаче — списание 275 млн долл. долга Украины за российский газ, объясняется в расследовании. Тогдашний президент Леонид Кучма сказал "Схемам", что в решении не было ничего сомнительного, поскольку РФ тогда не вела себя как агрессор и с ней контактировали все западные страны. Впрочем, в итоге Украина понесла убытки на 2,5 млрд долл., поскольку стоимость переданных самолетов, а также ракет, двигателей уменьшили в десятки раз, сообщили журналисты.

Ту-95МС и Ту-160 — как самолеты отдали РФ

В расследовании указано, что соглашение о передаче стратегических бомбардировщиков подписали тогдашний премьер-министр Валерий Пустовойтенко и тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин. Соглашение должна была бы утвердить Верховная Рада в соответствии с Конституцией. Однако самолеты полетели в РФ, а Рада это так и не утвердила. "Схемы" назвали имена тогдашних топ-чиновников, причастных к потере украинских Ту-95МС и Ту-160:

глава СБУ Леонид Деркач (отец Андрея Деркача, подозреваемого в госизмене) — согласовал передачу самолетов;

министр обороны Александр Кузьмук — поставил подпись;

министр иностранных дел Борис Тарасюк — оценивал стоимость самолетов;

заместитель министра юстиции Леонид Ефименко — согласовал соглашение;

министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога — согласовал разрешение на продажу имущества;

руководитель комиссии по реорганизации от Министерства экономики Валерий Мунтиян — согласовал продажу имущества;

исполняющая обязанности главы Минюста Инна Емельянова — поставила подпись о невыявлении коррупциогенных факторов.

Удары по Украине украинскими Ту-95МС и Ту-160

Журналисты перечислили самолеты, которые потеряла Украина, и назвала атаки ВС РФ, в которых они фигурировали после 22 февраля 2022 года:

Ту-95МС "Изборск" (ранее — бортовой номер 8) — во время удара по Одессе по жилому комплексу "Тирас" в 2022 году (погибло восемь человек, среди них беременная и трехмесячный ребенок); Ту-95 "Красноярск"; Ту-95 "Севастополь"; Ту-160 "Николай Кузнецов" (номер 10) — во время удара по "Охматдету" летом 2024 года; Ту-160 "Василий Сенько" (номер 11) — во время удара по Киеву в апреле 2022 года (погибла журналистка Вера Гирич); Ту-160 "Владимир Судец" (номер 15) — для ударов по Сирии; Ту-160 "Андрей Туполев" (номер 18); Ту-160 "Игорь Сикорский" (номер 22); Ту-160 "Алексей Плохов" (номер 16); Ту-160 "Александр Новиков" (номер 12).

Временная следственная комиссия Верховной Рады провела расследование относительно "подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы", рассказали "Схемы". В отчете комиссии указано, что сумма в 275 млн долл., которой оценили самолеты, ракеты, другое снаряжение, отданное РФ в обмен на списание борта, в десять раз ниже, чем должна была бы быть.

"Государству Украина нанесен ущерб на сумму более 2,5 млрд. долл. США. по ценам на дату заключения соответствующего договора", — написали нардепы в отчете.

Отметим, 17 ноября 2024 года ВС РФ применили для удара по Украине бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, доложило Воздушное командование ВСУ. Во время обстрела россияне запустили по украинцам 120 ракет различных типов, которые атаковали энергетическую инфраструктуру, заявил президент Владимир Зеленский.

Напоминаем, 21 ноября РФ ударила по Днепру баллистической ракетой. Президент Владимир Путина сообщил, что россияне применили ракету "Орешник": что о ней известно.