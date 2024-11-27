Віддали РФ Ту-95 та Ту-160 за 275 мільйонів: розслідувачі назвали політиків, які це допустили

Угоду про стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала РФ, підписав тодішній російський прем'єр-міністр Володимир Путін, пояснили журналісти. Тодішній президент Леонід Кучма заявив, що на той момент ніякої небезпеки ніхто не бачив.

Україна передала РФ десять стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, з яких під час повномасштабної війни росіяни запускають по українцях крилаті ракети. Водночас бомбардувальники опинились у Росії з порушенням Конституції, хоч і була підписана угода на рівні прем'єр-міністрів обох країн. Про збитки 2,5 млрд дол. та про причини втрати літаків розповіли розслідувачі проєкту "Схеми" агентства "Радіо Свобода".

Українські Ту-95МС та Ту-160 для ударів по Україні - деталі розслідування "Схем"

Журналісти розповіли, що у розслідуванні використали номери літаків з угоди, яку вони відшукали в архівах, інформацію щодо міжнародних авіарейсів та дані української розвідки щодо номерів бортів РФ, які запускають ракети по Україні. Отже, вони з'ясували, що Ту-95МС та Ту-160, які використовуються для обстрілів, ті самі, які українці добровільно віддали у 1990-х та 2000-х роках. Причина рішення про передачу — скасування 275 млн дол. боргу України за російський газ, пояснюється у розслідуванні. Тодішній президент Леонід Кучма сказав "Схемам", що у рішенні не було нічого сумнівного, оскільки РФ тоді не поводилась як агресор і з нею контактували усі західні країни. Втім, в підсумку Україна зазнала збитків на 2,5 млрд дол., оскільки вартість переданих літаків, а також ракет, двигунів зменшили десятки разів, повідомили журналісти.

Ту-95МС та Ту-160 — як віддали РФ

У розслідуванні зазначено, що угоду про передачу стратегічних бомбардувальників підписали тодішній прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко та тодішній прем'єр-міністр РФ Володимир Путін. Угоду мала б затвердити Верховна Рада відповідно до Конституції. Однак літаки полетіли до РФ, а Рада це так і не затвердила. "Схеми" назвали імена тодішніх топчиновників, причетних до втрати українських Ту-95МС та Ту-160:

голова СБУ Леонід Деркач (батько Андрія Деркача, підозрюваного у держзраді) — погодив передачу літаків;

міністр оборони Олександр Кузьмук — поставив підпис;

міністр закордонних справ Борис Тарасюк — оцінював вартість літаків;

заступник міністра юстиції Леонід Єфіменко — погодив угоду;

міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога — погодив дозвіл на продаж майна;

керівник комісії з реорганізації від Міністерства економіки Валерій Мунтіян — погодив продаж майна;

виконувачка обов'язків глави Мін'юсту Інна Ємельянова — поставила підпис про невиявлення корупціогенних факторів.

Удари по Україні українськими Ту-95МС та Ту-160

Журналісти перелічили літаки, які втратила Україна, і назвала атаки ЗС РФ, в яких вони фігурували після 22 лютого 2022 року:

Ту-95МС "Ізборськ" (раніше — бортовий номер 8) — під час удару по Одесі по житловому комплексу "Тірас" у 2022 році (загинули вісім людей, серед них вагітна жінка та тримісячна дитина); Ту-95 "Красноярськ"; Ту-95 "Севастополь"; Ту-160 "Микола Кузнецов" (номер 10) — під час удару по "Охматдиту" влітку 2024 року; Ту-160 "Василь Сенько" (номер 11) — під час удару по Києву у квітні 2022 року (загинула журналістка Віра Гирич); Ту-160 "Володимир Судець" (номер 15) — для ударів по Сирії; Ту-160 "Андрій Туполев" (номер 18); Ту-160 "Ігор Сікорський" (номер 22); Ту-160 "Олексій Плохов" (номер 16); Ту-160 "Олександр Новиков" (номер 12).

Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради провела розслідування щодо "підриву обороноздатності держави у період із 2004 по 2017 роки", розповіли розслідувачі. У звіті комісії зазначено, що сума в 275 млн дол., якою оцінили літаки, ракети, інше спорядження, віддане РФ в обмін на списання борту, в десять разів нижча, ніж мала б бути.

"Державі Україні завдано збитків на суму понад 2,5 млрд. дол. США. за цінами на дату укладення відповідного договору", — написали нардепи у звіті.

Зазначимо, 17 листопада 2024 року ЗС РФ застосували для удару по Україні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, доповіло Повітряне командування ЗСУ. Під час обстрілу росіяни запустили по українцях 120 ракет різних типів, які атакували енергетичну інфраструктуру, заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадуємо, 21 листопада РФ вдарила по Дніпру балістичною ракетою. Президент Володимир Путіна повідомив, що росіяни застосували ракету "Орешник": що про неї відомо.