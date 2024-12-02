Над Україною "пролетів" російський пасажирський літак: як це сталося (мапа)

Експерти кажуть, що за певних умов іноземні літаки можуть заходити в український повітряний простір. Однак кілька областей літак перетнути не міг.

Російський пасажирський літак над Україною показав 29 листопада о 7:20 портал Flightradar. Зареєстрований у Росії Boeing 737-8LJ, що летів зі Стамбулу до Москви, можна помітити в цей час на шляху від Чорного моря до Дніпра на мапі польоту. Вірогідно, це пов'язано зі збоєм роботи сайту, сказав експерт авіаційного ринку в коментарі "ТСН".

У коментарі журналістам експерт авіаційного ринку, ім'я якого не повідомляється, пояснив, що російський літак не міг насправді так далеко залетіти вглиб українського повітряного простору, а інцидент найімовірніше є програмним збоєм.

"Flightradar – це не показник. Програма може давати збій у роботі, тобто це не точне джерело даних. Якщо з цієї теми не було офіційних заяв від Украероруху, тоді це точно був збій у роботі порталу", — сказав експерт.

Він також зазначив, що в разі погіршення погодних умов літаки мають право пролітати певні ділянки повітряного простору України, проте перетнути кілька областей літак, тим паче російський, під час повномасштабної війни не може.

Російський літак над Україною "пролетів" до Нікополя

Російський Boeing, згідно з онлайн-мапою, залетів до Криму зі сторони Чорного моря та долетів до Нікополя.

Мапа Flightradar показала російський пасажирський літак під Нікополем Фото: Сриншот

За Нікополем борт раптово зник і з'явився вже на своєму звичному маршруті, яким російські пасажирські літаки прямують з Туреччини до Москви.

Під Нікополем російський літак "зник" і з'явився на звичному маршруті Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 листопада журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому виявили, що український бомбардувальник Ту-95МС виставляли на продаж на Ebay за 3 млн доларів.

25 листопада у вільнюському аеропорті повідомляли, що літак впав на житловий будинок. Вантажний літак DHL розбився в Лієпкальнісі близько 5 годин 30 хвилин. Пілот загинув, жителів зруйнованого будинку евакуювали. Пізніше генеральний комісар поліції Литви Арунас Паулаускас заявляв, що катастрофа літака DHL у Литві може бути терористичним актом.