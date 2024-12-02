Над Украиной "пролетел" российский пассажирский самолет: как это произошло (карта)

Эксперты говорят, что при определенных условиях иностранные самолеты могут заходить в украинское воздушное пространство. Однако несколько областей самолет пересечь не мог.

Российский пассажирский самолет над Украиной показал 29 ноября в 7:20 портал Flightradar. Зарегистрированный в России Boeing 737-8LJ, летевший из Стамбула в Москву, можно заметить в это время на пути от Черного моря до Днепра на карте полета. Вероятно, это связано со сбоем работы сайта, сказал эксперт авиационного рынка в комментарии "ТСН".

В комментарии журналистам эксперт авиационного рынка, имя которого не сообщается, пояснил, что российский самолет не мог на самом деле так далеко залететь вглубь украинского воздушного пространства, а инцидент скорее всего является программным сбоем.

"Flightradar — это не показатель. Программа может давать сбой в работе, то есть это не точный источник данных. Если по этой теме не было официальных заявлений от Украэроруха, тогда это точно был сбой в работе портала", — сказал эксперт.

Он также отметил, что в случае ухудшения погодных условий самолеты имеют право пролетать определенные участки воздушного пространства Украины, однако пересечь несколько областей самолет, тем более российский, во время полномасштабной войны не может.

Российский самолет над Украиной "пролетел" до Никополя

Российский Boeing, согласно онлайн-карте, залетел в Крым со стороны Черного моря и долетел до Никополя.

Карта Flightradar показала российский пассажирский самолет под Никополем Фото: Скриншот

За Никополем борт внезапно исчез и появился уже на своем привычном маршруте, которым российские пассажирские самолеты направляются из Турции в Москву.

Под Никополем российский самолет "исчез" и появился на привычном маршруте Фото: Скриншот

Напомним, 30 ноября журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором обнаружили, что украинский бомбардировщик Ту-95МС выставляли на продажу на Ebay за 3 млн долларов.

25 ноября в вильнюсском аэропорту сообщали, что самолет упал на жилой дом. Грузовой самолет DHL разбился в Лиепкальнисе около 5 часов 30 минут. Пилот погиб, жителей разрушенного дома эвакуировали. Позже генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас заявлял, что катастрофа самолета DHL в Литве может быть террористическим актом.