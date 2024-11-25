Упал после взрывов посылок на складах: крушение самолета DHL в Литве считают саботажем РФ, — СМИ

Грузовой самолет разбился в пригороде Вильнюса, погиб один человек. Это произошло после серии загадочных взрывов на складах DHL в Лейпциге и Бирмингеме.

В полиции Литвы не исключают, что причиной падения грузового самолета Boeing 737 компании DHL в Литве мог стать террористический акт. А СМИ пишут, что это мог быть саботаж со стороны РФ. Так как крушение самолета произошло всего через несколько недель после того, как российских шпионов обвинили в том, что они устроили взрывы на складах DHL в Германии и Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Момент падения самолета в Вильнюсе

Грузовой самолет DHL сегодня утром потерял управление при подлете к аэропорту Вильнюса в Литве и врезался в дом, в результате чего погиб один человек на борту и трое получили ранения.

Самолет следовал из немецкого города Лейпциг в литовскую столицу и находился всего в одной миле от приземления на взлетно-посадочной полосе, когда около 05:30 по местному времени произошел пожар на борту.

Самолет упал в лесополосе и проехался еще около ста метров, прежде чем врезаться в двухэтажное здание.

Крушение самолета DHL в Литве Фото: LRT

Катастрофа последовала за появившимися в последние месяцы сообщениями о загадочных взрывах на складах DHL в Лейпциге и Бирмингеме на фоне опасений относительно тайной российской диверсионной операции, направленной на подрыв самолетов, летящих на Запад.

Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас заявил, что следователи не исключают возможность террористического акта. "Это одна из версий, которую необходимо изучить и проверить", — сказал он.

Крушение самолета DHL в Литве Фото: LRT

По словам Паулаускаса, оба пилота чудом выжили в этой катастрофе, хотя и получили серьезные травмы. Он сообщил национальному телеканалу LRT, что спасателям удалось вытащить их из-под обломков. Всего на борту было четыре человека: двое испанцев, немец и литовец – один из испанцев погиб.

Версию терроризма вряд ли можно исключать, поскольку 19 июля из Литвы через DHL Lietuva были отправлены самовозгорающиеся посылки, что стало причиной пожаров в логистических центрах в Лейпциге и Бирмингеме. Лишь случайно груз тогда не был погружен на самолет в Лейпциге.

Глава внутренней разведки Германии (BfV) Томас Хальденванг связал эти инциденты с актами российского саботажа в Европе. Причина крушения остается загадкой, поскольку Национальный центр управления кризисами Литвы направил экспертов для расследования.

Руководитель центра Вилмантас Виткаускас сообщил LRT, что данных, указывающих на то, что перед катастрофой произошел взрыв, нет.

"По первоначальной версии, инцидент может быть связан с техническими проблемами. Однако о чем-то более конкретном говорить пока рано", — сказал он.

Данные отслеживания полета FlightRadar24 показали, что самолет повернул к северу от аэропорта и зашел на посадку, прежде чем рухнуть чуть более чем в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы.

"Самолет должен был приземлиться в аэропорту Вильнюса и потерпел крушение в нескольких километрах от него. Он упал за несколько километров до аэропорта. Он просто пролетел несколько сотен метров — его обломки немного зацепили жилой дом. Жилая инфраструктура вокруг дома была охвачена огнем, а сам дом получил незначительные повреждения, но нам удалось эвакуировать людей", — сообщил Ренатас Пожела, руководитель пожарно-спасательного подразделения, подтвердив, что были эвакуированы 12 человек.

Тем временем мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас объявил чрезвычайную ситуацию после аварии, ограничив движение на нескольких дорогах вблизи аэропорта и места крушения.

Что известно о упавшем в Литве самолете

Самолет DHL, Boeing 737-400, эксплуатировался подрядчиком Swiftair, базирующимся в Мадриде.

Самолету Boeing 737 было 31 год, и эксперты считают его устаревшим самолетом, хотя для грузовых рейсов это не редкость.

Крушение самолета DHL в Литве

Сотрудница DHL Аушра Руткаускиен подтвердила, что самолет принадлежит компании.

Погода в аэропорту была около нуля, перед восходом солнца нависла облачность, а скорость ветра достигала 30 км/ч (18 миль/ч).

Что известно о взрывах посылок на складах DHL

Ранее в этом месяце западные чиновники выражали опасения, что Россия стоит за заговорами с целью установки бомб на пассажирских самолетах, летевших в США и Канаду, после того как на складе взорвались электронные массажеры.

Взрывы на складах DHL

22 июля через логистический центр DHL в Бирмингем (Англия) и Лейпциг (Германия) были отправлены два зажигательных устройства, что привело к пожару.

В связи с пожаром были арестованы четыре человека, которым предъявлены обвинения в участии в диверсионных или террористических операциях в интересах иностранной разведки.

Следователи полагают, что могли быть гораздо более серьезные последствия, если бы устройства загорелись во время полета. Взлет самолета был отложен, что предотвратило возможность подобного инцидента.

Глава Службы внешней разведки Польши Павел Шота обвинил Россию, хотя в заявлении польской прокуратуры не было названо иностранное правительство, подозреваемое в руководстве операциями.

Россия отрицает свою причастность к предполагаемому заговору.

"Это традиционные ничем не подкрепленные инсинуации СМИ", — заявил The Wall Street Journal пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в аэропорту Анталии (Турция) сразу после посадки загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий российской авиакомпании "Азимут", который прилетел из Сочи.