Упав після вибухів посилок на складах: катастрофу літака DHL у Литві вважають саботажем РФ, — ЗМІ

Вантажний літак розбився в передмісті Вільнюса, загинула одна людина. Це сталося після серії загадкових вибухів на складах DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі.

У поліції Литви не виключають, що причиною падіння вантажного літака Boeing 737 компанії DHL у Литві міг стати терористичний акт. ЗМІ пишуть, що це міг бути саботаж із боку РФ, бо катастрофа літака сталася всього через кілька тижнів після того, як російських шпигунів звинуватили в тому, що вони влаштували вибухи на складах DHL у Німеччині та Великій Британії. Про це пише Daily Mail.

Момент падіння літака у Вільнюсі

Вантажний літак DHL сьогодні вранці втратив керування під час підльоту до аеропорту Вільнюса в Литві і врізався в будинок, унаслідок чого загинула одна людина на борту і троє дістали поранення.

Літак прямував із німецького міста Лейпциг до литовської столиці і перебував лише за одну милю від приземлення на злітно-посадковій смузі, коли близько 05:30 за місцевим часом сталася пожежа на борту.

Літак упав у лісосмузі та проїхався ще близько ста метрів, перш ніж врізатися у двоповерхову будівлю.

Катастрофа літака DHL у Литві Фото: LRT

Катастрофа послідувала за повідомленнями, що з'явилися останніми місяцями, про загадкові вибухи на складах DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі на тлі побоювань щодо таємної російської диверсійної операції, спрямованої на підрив літаків, що летять на Захід.

Генеральний комісар поліції Литви Арунас Паулаускас заявив, що слідчі не виключають можливості терористичного акту. "Це одна з версій, яку необхідно вивчити і перевірити", — сказав він.

Катастрофа літака DHL у Литві Фото: LRT

За словами Паулаускаса, обидва пілоти дивом вижили в цій катастрофі, хоча й дістали серйозні травми. Він повідомив національному телеканалу LRT, що рятувальникам вдалося витягнути їх з-під уламків. Загалом на борту було четверо людей: двоє іспанців, німець і литовець — один з іспанців загинув.

Версію тероризму навряд чи можна відкидати, оскільки 19 липня з Литви через DHL Lietuva було відправлено самозаймисті посилки, що стало причиною пожеж у логістичних центрах у Лейпцигу та Бірмінгемі. Лише випадково вантаж тоді не був завантажений на літак у Лейпцигу.

Глава внутрішньої розвідки Німеччини (BfV) Томас Хальденванг пов'язав ці інциденти з актами російського саботажу в Європі. Причина аварії залишається загадкою, оскільки Національний центр управління кризами Литви направив експертів для розслідування.

Керівник центру Вілмантас Віткаускас повідомив LRT, що даних, які вказують на те, що перед катастрофою стався вибух, немає.

"За початковою версією, інцидент може бути пов'язаний із технічними проблемами. Однак про щось конкретніше говорити поки зарано", — сказав він.

Дані відстеження польоту FlightRadar24 засвідчили, що літак повернув на північ від аеропорту і зайшов на посадку, перш ніж впасти трохи більше ніж за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги.

"Літак мав приземлитися в аеропорту Вільнюса і зазнав аварії за кілька кілометрів від нього. Він упав за кілька кілометрів до аеропорту. Він просто пролетів кілька сотень метрів — його уламки трохи зачепили житловий будинок. Житлова інфраструктура навколо будинку була охоплена вогнем, а сам будинок зазнав незначних пошкоджень, але нам вдалося евакуювати людей", — повідомив Ренатас Пожела, керівник пожежно-рятувального підрозділу, підтвердивши, що було евакуйовано 12 осіб.

Тим часом мер Вільнюса Валдас Бенкунскас оголосив надзвичайну ситуацію після аварії, обмеживши рух на кількох дорогах поблизу аеропорту та місця аварії.

Що відомо про літак, що впав у Литві

Літак DHL, Boeing 737-400, експлуатував підрядник Swiftair, що базується в Мадриді.

Літаку Boeing 737 було 31 рік, і експерти вважають його застарілим літаком, хоча для вантажних рейсів це не рідкість.

Катастрофа літака DHL у Литві

Співробітниця DHL Аушра Руткаускієн підтвердила, що літак належить компанії.

Погода в аеропорту була близько нуля, перед сходом сонця нависла хмарність, а швидкість вітру сягала 30 км/год (18 миль/год).

Що відомо про вибухи посилок на складах DHL

Раніше цього місяця західні чиновники висловлювали побоювання, що Росія стоїть за змовами з метою встановлення бомб на пасажирських літаках, що летіли до США і Канади, після того як на складі вибухнули електронні масажери.

Вибухи на складах DHL

22 липня через логістичний центр DHL у Бірмінгем (Англія) і Лейпциг (Німеччина) було відправлено два запальні пристрої, що призвело до пожежі.

У зв'язку з пожежею було заарештовано чотирьох осіб, яким висунуто обвинувачення в участі в диверсійних або терористичних операціях в інтересах іноземної розвідки.

Слідчі вважають, що могли бути набагато серйозніші наслідки, якби пристрої загорілися під час польоту. Зліт літака було відкладено, що запобігло можливості подібного інциденту.

Глава Служби зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота звинуватив Росію, хоча в заяві польської прокуратури не було названо іноземний уряд, підозрюваний у керівництві операціями.

Росія заперечує свою причетність до ймовірної змови.

"Це традиційні нічим не підкріплені інсинуації ЗМІ", — заявив The Wall Street Journal прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в аеропорту Анталії (Туреччина) одразу після посадки загорівся пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, що належить російській авіакомпанії "Азимут", який прилетів із Сочі.