У Туреччині після посадки загорівся літак РФ Sukhoi Superjet 100 з 79 пасажирами (відео)

Літак приземлився в складних метеорологічних умовах. Коли загорівся двигун, до повітряного судна одразу виїхав пожежний розрахунок.

В аеропорту Анталії (Туреччина) одразу після посадки в складних метеоумовах загорівся пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, що належить російській авіакомпанії "Азимут". Він прилетів із Сочі, повідомляє турецький інформаційний портал "AirportHaber".

За словами очевидців, загоряння почалося з лівого двигуна лайнера. На місце інциденту одразу ж прибули пожежники, які зайнялися ліквідацією вогню, а адміністрація аеропорту перекрила злітно-посадкову смугу. Через це посадку літаків було призупинено, а деякі рейси і зовсім довелося відкласти.

Що стосується потерпілих, то, стверджують російські та турецькі ЗМІ, жертв і травмованих немає.

За інформацією телеграм-каналу Baza, на борту було 79 пасажирів, серед них 9 дітей. Усіх їх евакуювали надувними трапами. Очевидці розповідають, що під час приземлення вони відчули різкий удар. Після цього пасажири побачили, що з літака ллється паливо, а до борту їдуть екстрені служби. Через дві хвилини люди побачили пожежу.

У літака, що загорівся, ймовірно, було пошкоджено паливні баки, які розташовані в крилах літака, через що стався розлив палива, і він загорівся. Можливе пошкодження баків, могло бути спричинене сильним ударом об землю під час приземлення, вважають очевидці.

Пасажири повітряного судна кажуть, що завдячують своїми життями оперативним діям місцевих екстрених служб. У травні 2019-го року SSJ-100 у Шереметьєво так само загорівся після пошкодження паливних баків унаслідок кількох сильних ударів об землю. Тоді загинув 41 пасажир.

Наразі слідчі з'ясовують причину загоряння.

За інформацією телеграм-каналу SHOT, "суперджету", який згорів в аеропорту Анталії, було сім років — борт літав в авіакомпанії "Азимут" із грудня 2017-го року. Переліт із Сочі до Туреччини був третім для SSJ-100 за сьогоднішній день. Вночі та вранці літак виконав рейс Сочі – Самарканд – Сочі. Місяць тому судно пошкодило стулки шасі під час вимушеної посадки у Внуково. Тоді це сталося через відмову гідросистеми.

Тимчасом у Росії все частіше виходять з ладу пасажирські лайнери. Авіакомпанія S7 призупинила польоти на 34 Airbus A320/А321neo — це половина всіх літаків цього сімейства в РФ. Загалом у S7 66 таких літаків. Причина — технічні неполадки ботів і складнощі з ремонтом.

"На літаках цього типу встановлено прогресивні, але проблемні двигуни: їх неможливо ні полагодити в РФ через складність, ні завезти в країну через санкції та дефіцит на світовому ринку", — кажуть інсайдери.

Масштабне виведення A320/А321neo (близько 10% від усього іноземного магістрального повітряного флоту в РФ) з експлуатації можливе вже з 2026 року, пише "Ъ".

Раніше Фокус писав, що на 16-й рік спроб РФ змогла продати свій Су-57.