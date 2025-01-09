В небе над Украиной зафиксировали три пассажирских самолета: как они могли здесь оказаться

Сервис Flightradar зафиксировал в пределах Закарпатской области два самолета компании Finnair и один лоукостера Wizz Air. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что суда залетели в Украину по ошибке, из-за активной работы систем РЭБ.

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В небе над Украиной сервис отслеживания авиадвижения Flightradar24 зафиксировал сразу три авиалайнера, которые якобы пролетали вблизи Ужгорода. Об этом информирует ТСН.

Радар показывал, то пассажирские самолеты некоторое время находились над Закарпатской областью, а затем изменили курс и продолжили движение над территорией Румынии.

В частности, в закрытом воздушном пространстве над Украиной заметили:

Airbus A330 компании Finnair. Рейс FIN121 следовал из Хельсинки (Финляндия) в Дели (Индия).

Airbus A321 компании Wizz Air. Рейс W67950 выполнялся из Риги (Латвия) в Кутаиси (Грузия).

Airbus A350 компании Finnair. Рейс FIN41 летел из Хельсинки в Сеул (Южная Корея).

Авиационный эксперт Валерий Романенко не исключает, что иностранные самолеты могли залететь в Украину из-за активной работы систем радиоэлектронной борьбы, которые задействовали наши военные во время отражения вражеской атаки. РЭБы, считает он, могли повлиять на работу навигационных систем самолетов, из-за чего они и попали в воздушное пространство Украины.

Валерий Романенко отметил, что Flightradar, который получает информацию от транспондеров на самолетах и от американской системы наблюдения за воздушным движением, ошибается очень редко. Теоретически, подобное могло произойти и из-за плохих погодных условий. Если в регионе, где пролетал самолет, бушевала непогода, пилоты могли спросить разрешение на пролет по украинской территории. Но эксперт больше склоняется к версии, что на полет повлияла именно РЭБ.

Валерий Романенко отметил, что попадание самолетов в воздушное пространство Украины, которая находится в состоянии войны, может быть очень неприятным моментом для экипажей судов. Во время вражеской воздушной атаки у ПВО нет времени разбираться, что именно летит, ведь российские дроны и ракеты атакуют украинские города со всех сторон.

"С любой стороны могут лететь, развернуться и атаковать выбранный объект. Уже были случаи, когда в этот регион залетали вражеские крылатые ракеты и "Шахеды" через Румынию и Молдову. Поэтому момент для этих самолетов был довольно опасен", — отметил Валерий Романенко, добавив, что наша ПВО работает профессионально, в отличие от российской или иранской, где сначала запускают ракеты по цели, и только потом разбираются.

Напомним, 19 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины заметили тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД, который принадлежит Беларуси.

30 ноября журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором обнаружили, что украинский бомбардировщик Ту-95МС выставляли на продажу на Ebay за 3 млн долларов.