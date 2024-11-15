Балістика летить 2 хвилини: експерт пояснив, чому в Україні неможливо відкрити аеропорти

Страхові компанії не дадуть необхідну для авіаперевезень страховку без повного закриття українського неба від ракет і безпілотників, каже авіаексперт Валерій Романенко.

Сьогодні Україна не має можливості гарантувати безпеку пасажирських авіаперевезень, тому аеропорти відкривати недоцільно, а небо має залишатися закритим для цивільних літаків. Про це сказав авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в коментарі OBOZ.UA.

За словами експерта, до аеропорту "Бориспіль" у Києві балістична ракета може долетіти за пару хвилин. На те, щоб залишити літак, коли він стоїть на землі, за нормативами відводиться 90 секунд. Однак ракету виявляють не одразу після пуску.

"Після цього потрібно добігти до укриття, зачекати на всіх, хто туди добіг, і зачинити двері. А ракета з Брянської області максимально через дві хвилини після її виявлення — вона теж не відразу після пуску буде виявлена, там кілька десятків секунд пройде — прилетить за дві хвилини до "Борисполя", — зазначив Романенко.

Крилата ракета летить 5-10 хвилин і за цей час евакуювати людей можливо, проте загроза балістики лишається завжди, зазначив авіаексперт.

Ідею створення "залізного повітряного коридору" від аеропорту до західного кордону Романенко також вважає нереалістичною.

"Це якщо під землею вирити, ці варіанти нереальні", — каже науковець.

Відновлення цивільних авіаперельотів в Україні під час повномасштабної війни з Росією Романенко назвав "риторичним питанням". Пояснив, що без страхування авіакомпанії працювати не можуть, а страхові компанії вимагають повного закриття неба від ворожих ракет і БпЛА.

"Тобто страховики кажуть, що вони готові в разі останньої умови — повного закриття українського неба — з січня почати лише за цієї умови", — сказав співробітник НАУ.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус розбирався, наскільки доцільно і безпечно відкривати небо для літаків під час повномасштабної війни та постійних обстрілів з боку РФ. Більшість експертів скептично поставилися до цієї ініціативи.

Про те, що Мінінфраструктури планує відкрити аеропорти "Бориспіль" та "Львів", стало відомо 30 жовтня. В міністерстві зазначали, що з'ясовують, як організувати безпечні польоти цивільних літаків в умовах війни.