Баллистика летит 2 минуты: эксперт объяснил, почему в Украине невозможно открыть аэропорты

Страховые компании не дадут необходимую для авиаперевозок страховку без полного закрытия украинского неба от ракет и беспилотников, говорит авиаэксперт Валерий Романенко.

Сегодня Украина не имеет возможности гарантировать безопасность пассажирских авиаперевозок, поэтому аэропорты открывать нецелесообразно, а небо должно оставаться закрытым для гражданских самолетов. Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии OBOZ.UA.

По словам эксперта, до аэропорта "Борисполь" в Киеве баллистическая ракета может долететь за пару минут. На то, чтобы покинуть самолет, когда он стоит на земле, по нормативам отводится 90 секунд. Однако ракету обнаруживают не сразу после пуска.

"После этого нужно добежать до укрытия, подождать всех, кто туда добежал, и закрыть дверь. А ракета из Брянской области максимально через две минуты после ее обнаружения — она тоже не сразу после пуска будет обнаружена, там несколько десятков секунд пройдет — прилетит через две минуты до "Борисполя", — отметил Романенко.

Крылатая ракета летит 5-10 минут, и за это время эвакуировать людей возможно, однако угроза баллистики остается всегда, отметил авиаэксперт.

Идею создания "железного воздушного коридора" от аэропорта до западной границы Романенко также считает нереалистичной.

"Это если под землей вырыть, эти варианты нереальны", — говорит ученый.

Восстановление гражданских авиаперелетов в Украине во время полномасштабной войны с Россией Романенко назвал "риторическим вопросом". Объяснил, что без страхования авиакомпании работать не могут, а страховые компании требуют полного закрытия неба от вражеских ракет и БпЛА.

"То есть страховщики говорят, что они готовы в случае последнего условия — полного закрытия украинского неба — с января начать только при этом условии", — сказал сотрудник НАУ.

Напомним, 7 ноября Фокус разбирался, насколько целесообразно и безопасно открывать небо для самолетов во время полномасштабной войны и постоянных обстрелов со стороны РФ. Большинство экспертов скептически отнеслись к этой инициативе.

О том, что Мининфраструктуры планирует открыть аэропорты "Борисполь" и "Львов", стало известно 30 октября. В министерстве отмечали, что выясняют, как организовать безопасные полеты гражданских самолетов в условиях войны.