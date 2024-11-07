В Украине могут возобновить работу аэропортов: безопасно ли летать из Борисполя и Львова

Об открытии аэропортов в Украине говорят не впервые, на этот раз прогнозируют возобновление авиаперевозок до конца января 2025 года. Фокус выяснил, насколько целесообразно и безопасно открывать небо для самолетов во время постоянных атак со стороны РФ.

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что в одном из украинских аэропортов — "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться полеты до конца января 2025 года.

По его словам, к этому времени может быть пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать из Украины. Тогда как, по его мнению, обеспечить механизм страхования для авиации будет проще, если борта будут летать из "Львова", ведь это семь минут полета от Польши.

Эллисон отметил, что борта Airbus-320 и Boeing-737 и небольшие пассажирские авиалайнеры потребуют страхования минимум на три четверти миллиарда долларов. Однако окончательное решение относительно полетов примут в ОП, оно будет зависеть от работы ПВО и ситуации с безопасностью.

Целесообразно ли возобновлять авиаперевозки во время войны?

Опрошенные Фокусом эксперты очень скептически отнеслись к этой идее.

По мнению эксперта по авиационному праву Олега Бондаря, сейчас можно было бы разрешить в ограниченных объемах грузовые перевозки. Но это точно не центральные аэропорты, не аэропорт "Борисполь".

"Это могут быть, наверное, аэропорты, расположенные в западной Украине, возле границы", — говорит Фокусу эксперт.

Тогда как при текущей интенсивности боевых действий он не видит, как можно говорить о возобновлении пассажирских авиаперевозок. На его взгляд, это очень рискованно. Ведь сначала нужно, чтобы изменилась интенсивность боевых действий и была усилена противоракетная оборона.

Авиаэксперт Валерий Романенко напомнил, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, возобновление работы аэропорта "Борисполь" возможно только при условии полного закрытия украинского неба от российских ракет и беспилотников.

А учитывая, что практически каждую ночь "Шахеды" залетают в Борисполь — нет смысла говорить о безопасных авиаперевозках.

Израильский сценарий не для Украины: почему вопрос авиаперевозок не актуален

Прошлым летом делегация высокопоставленных украинских чиновников обсуждала с израильскими коллегами вопрос открытия аэропортов при ракетной опасности. Тогда в составе делегации Украины были чиновники из Мининфраструктуры. Они изучали возможность эксплуатации аэропорта во Львове. Израиль — единственная страна в мире, которая эксплуатирует аэропорт под ракетными обстрелами. Украинские чиновники изучили различные протоколы, например, как самолет должен взлетать во время воздушной тревоги.

Авиаэксперт Василий Шевченко рассказывал Фокусу, что опыт Израиля может пригодиться в современных украинских реалиях, но уровень противостояния, тип войны и военных технологий — разный. Например, самолеты израильской компании El-Al оснащены вооружением для уничтожения ракет.

"Но даже после одобрения властей окончательное решение будет за службой безопасности авиакомпаний. Правило действует после катастрофы лайнера МН17 в небе над Донбассом. При условии обеспечения безопасности компания Ryanair готова работать в Украине", — рассказывал Шевченко.

Более двух месяцев РФ не запускает по Украине ракеты, но активно применяет ударные дроны в большом количестве, которые долетают до западных областей. Да и не надо забывать, что до Львова свободно достанут российские аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ОТРК "Искандер" из Беларуси.

Напомним, 30 октября в пресс-службе Мининфраструктуры рассказали, что для восстановления авиаперелетов в Украине была создана дорожная карта. Однако не сообщалось даже ориентировочных дат открытия гражданских авиаперевозок.

16 октября заместитель главы Офиса президента по региональной политике Виктор Микита заявил, что вопрос возобновления работы аэропорта в Ужгороде остается на паузе. По его словам, этот аэропорт был передан МВД, а на его территории планируют создать европейский авиационный хаб для гражданской защиты.