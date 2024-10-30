"Борисполь" и "Львов" готовы: Мининфраструктуры планирует открыть аэропорты, — детали подготовки

Правительство размышляет над частичным открытием воздушного пространства над Украиной, сообщили в Мининфраструктуры. Чтобы решить эту проблему, выясняют, как сделать безопасными одновременные полеты военных и гражданских самолетов.

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Чтобы восстановить авиаперелеты в Украине, Министерство развития общин и территорий (Мининфраструктуры, или Минвосстановления — сокр.) создало дорожную карту, над которой, среди прочих, работало и военное командование. Карту показали на специальном мероприятии, в котором приняли участие представители 100 авиакомпаний (из Турции, Польши, Австралии, Великобритании, США, Украины), страховые компании, директора аэропортов "Борисполь" и "Львов", дипломаты из посольств США и Великобритании, представители Польского агентства аэронавигационных услуг. О деталях плана восстановления работы украинской гражданской авиации рассказала пресс-служба Мининфраструктуры на портале ведомства.

Презентация дорожной карты состоялась 30 октября, указано на портале. Над ней работало Воздушное командование ВСУ, Государственная авиационная служба, Украэрорух, руководители международных украинских аэропортов. Подробности карты не обнародовались, однако указано, что восстановление авиаперелетов — это стратегическая задача, и сегодняшняя презентация — первый шаг в данном направлении.

"Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", — привела пресс-служба слова главы министерства, вице-премьера Алексея Кулебы.

В информации Мининфраструктуры отсутствуют даже ориентировочные даты открытия гражданских авиаперевозок. О каких-то деталях можно узнать из перечня тем выступлений:

презентация пошагового плана и озвучивание требований, которые следует выполнить для "частичного открытия воздушного пространства";

как обеспечить безопасность аэронавигации и готовность аэронавигационной системы;

готовность международных аэропортов "Борисполь" и "Львов" к открытию пространства;

как будут координироваться полеты гражданской и военной авиации.

Авиаперелеты в Украине — заместитель министра Сергей Деркач и дорожная карта Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Авиаперелеты в Украине — презентация дорожной карты Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Авиаперелеты в Украине — детали

Отметим, гражданские авиаперелеты в Украине прекратились в первый день вторжения РФ. Впрочем, 22 октября 2024 года на специализированном информационном портале "Крылья" сообщили о том, что украинская авиакомпания "Супернова эрлайнз" (причастна к компании "Новая почта") получила разрешение на 14 рейсов еженедельно. Рейсы должны были вылетать из Львова и Киева в Прагу. Позже появились объяснения пресс-секретаря компании "Новая почта" Марины Азизовой. Пресс-секретарь заявила, что никаких рейсов в воздушном пространстве Украины не планируют, а разрешение на рейсы получили в расчете "на будущее".

Напоминаем, в марте 2024 года представитель офиса президента объяснил, какие условия следует выполнить для открытия воздушного пространства. В сентябре 2024 года российские власти заявили, что беспокоятся из-за возможного появления в Украине средств ПВО из Армении.