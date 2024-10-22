Полеты над Украиной: в правительстве уточнили, будут ли рейсы самолетов

По словам Тимура Ткаченко, ситуация не позволяет осуществлять полеты гражданской авиации. Небо над Украиной будет закрытым.

Related video

Предоставление права авиакомпании "Супернова эйрлайнз", которая принадлежит "Новой почте", не является фактическим разрешением на выполнение полетов. Об этом у себя в Telegram написал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

По его словам, распространяется новость о том, что компания "Супернова эйрлайнз" получила лицензию на выполнение регулярных международных авиаперевозок по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага. Многие новость поняли "по-своему" и начали заявлять о "частичном открытии неба". Однако это не так.

Важно

Ермак допускал в прошлом году: в ОП рассказали, будет ли работать аэропорт в Ужгороде

Ткаченко заявил, что в соответствии с определением, предоставляемым Воздушным кодексом Украины, авиаперевозчик, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров, груза, почты воздушным транспортом, должен получить соответствующий сертификат и лицензию на осуществление вышеуказанной деятельности.

"Предоставленное право не является фактическим разрешением на выполнение полетов, а есть только коммерческой возможностью перевозки загрузки по указанным маршрутам. В настоящее время компания получила сертификат эксплуатанта, лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания", — отметил Ткаченко.

Он написал, что ситуация не позволяет осуществлять полеты гражданской авиации.

Полеты над Украиной: что известно

Ранее Фокус писал, что Государственная авиационная служба Украины (ГАСУ) выдала разрешение на авиаперелеты, которые могут осуществляться из Киева и Львова. Информация о частичном восстановлении международного авиационного сообщения появилось днем 22 октября. Указано, что ГАСУ издала приказ о предоставлении прав на эксплуатацию воздушных линий. Разрешение получило ООО "Супернова эрлайнз". Разрешено осуществлять суммарно 14 рейсов в неделю: семь — по маршруту Львов-Прага и еще семь — Киев-Прага.