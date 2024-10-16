Ермак допускал в прошлом году: в ОП рассказали, будет ли работать аэропорт в Ужгороде

Как отметил замглавы Офиса президента Украины Виктор Микита, аэропорт может обслуживать нерегулярные чартерные общественные рейсы под управлением ГСЧС. При этом в Закарпатской области больше нет аэродромов, которые можно было бы использовать.

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Вопрос возобновления работы аэропорта в Ужгороде пока остается на паузе. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по региональной политике Виктор Микита в интервью LB.ua.

Как рассказал высокопоставленный чиновник, сейчас аэропорт передан Министерству внутренних дел, и на его территории планируется создание европейского авиационного хаба для гражданской защиты. При этом в Закарпатской области больше нет аэродромов, которые можно было бы использовать.

"Нет других аэропортов. На территории Закарпатья есть старый военный, который уничтожен. Другие перепроданы с кучей уголовных производств, поэтому нет, больше нет", — рассказал Микита.

Обслуживание рейсов возможно

Микита отметил, что аэропорт может обслуживать нерегулярные чартерные общественные рейсы, так как политика МВД это позволяет. Он подчеркнул, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая будет управлять аэропортом, занимается гражданской авиацией, и использование военных самолетов здесь не предусмотрено из-за неудачной логистики.

Одной из основных проблем остается удаленность Закарпатья от крупных городов Украины. По словам Микиты, расстояние от Киева до Ужгорода составляет около 800 километров, а от Харькова еще больше. Иногда более удобным вариантом может быть поездка на поезде до ближайшего польского аэропорта, откуда можно улететь в любую сторону, чем добираться в Закарпатье. Для решения этой проблемы необходимо улучшение дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

Ермак анонсировал возобновление работы аэропорта

Ранее, осенью 2023 года, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США анонсировал возможное открытие одного из украинских аэропортов для гражданских полетов, не исключая возможность его работы еще до окончания войны с Россией. Тогда сроки и название аэропорта он не назвал.

В феврале 2024 года Андрей Ермак вновь подтвердил планы по открытию аэропорта без конкретных деталей. Глава ОП отмечал, что открытие аэропорта станет мощным щелчком для возобновления украинской экономики.