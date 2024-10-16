Єрмак допускав торік: в ОП розповіли, чи працюватиме аеропорт в Ужгороді

Як зазначив заступник голови Офісу президента України Віктор Микита, аеропорт може обслуговувати нерегулярні чартерні громадські рейси під управлінням ДСНС. При цьому в Закарпатській області більше немає аеродромів, які можна було б використовувати.

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Питання відновлення роботи аеропорту в Ужгороді поки залишається на паузі. Про це повідомив заступник глави Офісу президента з регіональної політики Віктор Микита в інтерв'ю LB.ua.

Як розповів високопосадовець, наразі аеропорт передано Міністерству внутрішніх справ, і на його території планується створення європейського авіаційного хабу для цивільного захисту. При цьому в Закарпатській області більше немає аеродромів, які можна було б використовувати.

"Немає інших аеропортів. На території Закарпаття є старий військовий, який знищений. Інші перепродані з купою кримінальних проваджень, тому немає, більше немає", — розповів Микита.

Обслуговування рейсів можливе

Микита зазначив, що аеропорт може обслуговувати нерегулярні чартерні громадські рейси, оскільки політика МВС це дозволяє. Він наголосив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка управлятиме аеропортом, займається цивільною авіацією, і використання військових літаків тут не передбачено через невдалу логістику.

Однією з основних проблем залишається віддаленість Закарпаття від великих міст України. За словами Микити, відстань від Києва до Ужгорода становить близько 800 кілометрів, а від Харкова ще більше. Іноді зручнішим варіантом може бути поїздка на поїзді до найближчого польського аеропорту, звідки можна полетіти в будь-який бік, ніж добиратися до Закарпаття. Для розв'язання цієї проблеми необхідне поліпшення дорожньої та залізничної інфраструктури.

Єрмак анонсував відновлення роботи аеропорту

Раніше, восени 2023 року, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США анонсував можливе відкриття одного з українських аеропортів для цивільних польотів, не відкидаючи можливість його роботи ще до закінчення війни з Росією. Тоді термінів і назви аеропорту він не назвав.

У лютому 2024 року Андрій Єрмак знову підтвердив плани щодо відкриття аеропорту без конкретних деталей. Глава ОП зазначав, що відкриття аеропорту стане потужним клацанням для відновлення української економіки.