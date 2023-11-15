В Україні можуть відкрити один цивільний аеропорт, — Єрмак

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, польоти цивільної авіації можуть частково відновитися до кінця поточного року.

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Один з українських цивільних аеропортів може почати роботу ще до закінчення війни. Про це під час виступу в Інституті Гадсона у США повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак не уточнив назву аеропорту і терміни запланованого відновлення польотів цивільної авіації.

В Україні можуть відкрити один цивільний аеропорт

Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, може йтися про один з аеропортів на західній Україні.

У своєму виступі глава Офісу президента зачепив важливу для України тему про посилення протиповітряної оборони в країні.

"Україні потрібен надійний захисний купол. Ми вже працюємо над цим із нашими партнерами", — зазначив Єрмак.

За його словами, всі ознаки вказують на те, що у війні намітився перелом, і наступний рік буде вирішальним.

Виступ Андрія Єрмака в Інституті Гадсона

Небо над Україною закрито для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, про готовність відновити польоти заявляла авіакомпанія Ryanair. Виконавчий директор Ryanair закликав дивитися на ситуацію оптимістично і навів як приклад Ізраїль, у якому, незважаючи на запуски ракет противником, авіакомпанії продовжують роботу.

Раніше Фокус писав, що про готовність відновити рейси в Україну заявляла українська авіакомпанія Air Ocean Airlines. При цьому називався аеропорт Ужгород.