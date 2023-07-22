Буде, як в Ізраїлі: у Ryanair заявили, що готові відновити польоти в Україну

Виконавчий директор Ryanair закликав дивитися на ситуацію оптимістично і навів як приклад Ізраїль, у якому, попри запуски ракет противником, авіакомпанії продовжують роботу.

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Авіаперевізник Ryanair може до кінця року відновити авіарейси з Києва та Львова. Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю Interfax-Ukraine, яке було опубліковано в п'ятницю, 21 липня.

За його словами, зараз профільне міністерство працює над цим питанням. Їм потрібно врахувати всі нюанси, а також на практиці довести компанії-перевізнику, що такі польоти будуть безпечними як для екіпажу, так і для пасажирів.

О'Лірі назвав два варіанти розвитку подій щодо відновлення авіарейсів з України. Перший можливий — це початок польотів після припинення в країні бойових дій. Другий, який сама авіакомпанія називає реалістичнішим, — відновлення кількох авіарейсів до кінця 2023 року.

Виконавчий директор Ryanair закликав дивитися на ситуацію оптимістично і навів як приклад Ізраїль, у якому, попри запуски ракет противником, авіакомпанії продовжують роботу.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що Ryanair планує повернутися в Україну після війни. Авіакомпанія Ryanair має намір створити 30 маршрутів на території України й протягом 12 місяців після повернення розмістити 12 баз.

Зазначимо, що, всупереч застереженням щодо підготовки до російського вторгнення, Ryanair не збирався в лютому 2022 року припиняти польоти в Україну. Майкл О'Лірі заявляв, що "людям потрібно повертатися додому і їздити за кордон".