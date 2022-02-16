"Поки не буде війни чи ракет": Ryanair не збирається припиняти польоти в Україну

Директор лоукостера Майкл О'Лірі заявив, що компанія здійснюватиме польоти, оскільки "людям потрібно повернутися додому та їздити за кордон".

Відома європейська авіакомпанія Ryanair продовжить виконувати рейси в Україну та назад за кордон доти, доки не буде російського вторгнення. Про це заявив виконавчий директор лоукостера Майкл О'Лірі, пише Reuters.

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За його словами, здійснення польотів в Україну — обов'язок і зобов'язання Ryanair, авіакомпанія підтримуватиме народ доти, "поки там не буде війни чи ракет".

Причин для припинення польотів у компанії поки не бачать, але рішення переглянуть, якщо європейська авіаційна влада повідомить про небезпеку в повітряному просторі України.

"Важливо не панікувати… Людям треба повернутися додому, люди хочуть виїхати і полетіти за кордон до ЄС… авіакомпанії мають надавати таку послугу", – додав О'Лірі.

Ще директор Ryanair повідомив, що Україна є "великим потенційним ринком, доки не буде радянського вторгнення". Таким чином, він прокоментував свою колишню заяву, що компанія може розмістити до 20 літаків в Україні протягом наступних кількох років, якщо не буде війни. Також повідомлялося про плани виконувати 230 рейсів щотижня із трьох українських аеропортів цього літа.

Нагадаємо, лоукостер SkyUp, як і раніше, здійснюватиме польоти Україною і вже відновив продаж квитків на всі дати.

Як відомо, через ризик вторгнення Росії авіарейси небом України опинилися під загрозою — власники літаків українських авіакомпаній вимагали повернути повітряні судна до ЄС.