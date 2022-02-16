"Пока не будет войны или ракет": Ryanair не собирается прекращать полеты в Украину

Директор лоукостера Майкл О'Лири заявил, что компания будет осуществлять полеты, поскольку "людям нужно вернуться домой и ездить за границу".

Известная европейская авиакомпания Ryanair продолжит выполнять рейсы в Украину и обратно за границу до тех пор, пока не будет российского вторжения. Об этом заявил исполнительный директор лоукостера Майкл О'Лири, пишет Reuters.

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По его словам, осуществления полетов в Украину — обязанность и обязательство Ryanair, авиакомпания будет поддерживать народ до тех пор, "пока там не будет войны или ракет".

Причин для прекращения полетов в компании пока не видят, но решение пересмотрят, если европейские авиационные власти сообщат об опасности в воздушном пространстве Украины.

"Важно не паниковать… Людям нужно вернуться домой, люди хотят уехать и улететь за границу в ЕС… авиакомпании должны предоставлять такую ​​услугу", – добавил О'Лири.

Еще директор Ryanair сообщил, что Украина является "большим потенциальным рынком, пока не будет советского вторжения". Таким образом он прокомментировал свое прежнее заявление, что компания может разместить до 20 самолетов в Украине в течение следующих нескольких лет, если не будет войны. Также сообщалось о планах выполнять 230 рейсов еженедельно из трех украинских аэропортов этим летом.

Напомним, лоукостер SkyUp будет по-прежнему совершать полеты Украиной и уже возобновил продажу билетов на все даты.

Как известно, из-за риска вторжения России авиарейсы небом Украины оказались под угрозой — владельцы самолетов украинских авиакомпаний требовали вернуть воздушные судна в ЕС.