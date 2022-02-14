SkyUp полностью возобновляет полеты в небе Украины

Лоукостер сообщил об успешных переговорах со страховыми компаниями, которые покрывают риски полетов над страной.

Лоукостер SkyUp будет выполнять рейсы в украинском воздушном пространстве в полном объеме и уже возобновил продажу билетов на все даты. Об этом сказано в официальном заявлении авиакомпании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что при поддержке украинских властей, компания SkyUp успешно провела переговоры со страховыми компаниями, которые ранее отказались покрывать риски для всех самолетов в воздушном пространстве Украины.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", — заявил гендиректор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Как ранее сообщал Фокус, 13 февраля самолет SkyUp, который совершал рейс PQ0902 Фуншал-Киев, вынуждено приземлился в Кишиневе. Это произошло из-за того, что владелец самолета (лизингодатель) запретил авиакомпании направлять самолет в воздушное пространство Украины. 175 пассажиров самолета доставили в Киев автобусами.

После этого инцидента лоукостер прекратил продажу билетов с 14 по 16 февраля.

Позже появилась информация о том, что лизингодатели (компании сдающие самолеты в аренду) массово отзывают свои воздушные суда из флотов украинских авиаперевозчиков. По информации СМИ компании МАУ, SkyUP и Bees Airline суммарно должны вернуть владельцам 23 самолета.

14 февраля авиакомпания МАУ заявила, что она официально получила от страховщиков отказ покрывать риски полетов в украинском небе из-за угрозы вторжения РФ. По этой причине лизингодатели потребовали вернуть 5 из 25 самолетов МАУ.

Напомним, Правительство Украины решило выделить 16.6 млрд гривен для гарантии безопасности полетов в украинском воздушном пространстве.