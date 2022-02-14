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МАУ отправила пять самолетов в европейский аэропорт по требованию лизингодателя, - Avianews

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авиакомпания МАУ, самолет
Фото: pravda.com.ua | самолет МАУ

По информации СМИ, такую же участь ждут самолеты SkyUp и Bees Airline.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины массово отправляет самолеты за границу по требованию лизингодателя. Об этом сообщает Avianews.

Уже известно о вылете или подготовке к отправке пятерых судов, которые последуют на хранение в аэропорты Европы из Борисполя.

Речь идет о Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST. При этом в расписании рейсов все еще указаны запланированные полеты МАУ в Турцию, Израиль, по Украине и т.д.

карта полетов МАУ
самолеты МАУ
карта полетов МАУ
самолеты МАУ
карта полетов МАУ
самолеты МАУ
карта полетов МАУ
карта полетов МАУ
карта полетов МАУ
расписание рейсов
расписание рейсов

Этому предшествовал отказ страховых компаний от возмещения рисков при полетах над Украиной, что связано с паникой в западных СМИ из-за возможного вторжения России.

Лизингодатели потребовали вернуть 23 самолета из трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline, утверждает Avianews.

13 февраля лоукостер SkyUp уже совершил непредвиденную посадку в Кишиневе, когда следовал в Киев из Португалии. Выяснилось, что владелец самолета запретил входить в воздушное пространство Украины.

Издание напоминает, что Кабмин пытался решить проблему и выделил 16,6 млрд гривен для страхования рисков на 23 самолета. Но в МАУ, не смотря на это, занялись выводом авиасуден за границу.

Как поступят в SkyUp и Bees Airline, на данный момент пока неизвестно.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 14 февраля воздушное пространство Украины могут закрыть.