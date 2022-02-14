МАУ отправила пять самолетов в европейский аэропорт по требованию лизингодателя, - Avianews
По информации СМИ, такую же участь ждут самолеты SkyUp и Bees Airline.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины массово отправляет самолеты за границу по требованию лизингодателя. Об этом сообщает Avianews.
Уже известно о вылете или подготовке к отправке пятерых судов, которые последуют на хранение в аэропорты Европы из Борисполя.
Речь идет о Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST. При этом в расписании рейсов все еще указаны запланированные полеты МАУ в Турцию, Израиль, по Украине и т.д.
Этому предшествовал отказ страховых компаний от возмещения рисков при полетах над Украиной, что связано с паникой в западных СМИ из-за возможного вторжения России.
Лизингодатели потребовали вернуть 23 самолета из трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline, утверждает Avianews.
13 февраля лоукостер SkyUp уже совершил непредвиденную посадку в Кишиневе, когда следовал в Киев из Португалии. Выяснилось, что владелец самолета запретил входить в воздушное пространство Украины.
Издание напоминает, что Кабмин пытался решить проблему и выделил 16,6 млрд гривен для страхования рисков на 23 самолета. Но в МАУ, не смотря на это, занялись выводом авиасуден за границу.
Как поступят в SkyUp и Bees Airline, на данный момент пока неизвестно.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 14 февраля воздушное пространство Украины могут закрыть.