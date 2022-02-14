МАУ отправила пять самолетов в европейский аэропорт по требованию лизингодателя, - Avianews

По информации СМИ, такую же участь ждут самолеты SkyUp и Bees Airline.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины массово отправляет самолеты за границу по требованию лизингодателя. Об этом сообщает Avianews.

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Уже известно о вылете или подготовке к отправке пятерых судов, которые последуют на хранение в аэропорты Европы из Борисполя.

Речь идет о Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST. При этом в расписании рейсов все еще указаны запланированные полеты МАУ в Турцию, Израиль, по Украине и т.д.

[ + – ] самолеты МАУ [ + – ] самолеты МАУ [ + – ] самолеты МАУ

[ + – ] расписание рейсов

Этому предшествовал отказ страховых компаний от возмещения рисков при полетах над Украиной, что связано с паникой в западных СМИ из-за возможного вторжения России.

Лизингодатели потребовали вернуть 23 самолета из трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline, утверждает Avianews.

13 февраля лоукостер SkyUp уже совершил непредвиденную посадку в Кишиневе, когда следовал в Киев из Португалии. Выяснилось, что владелец самолета запретил входить в воздушное пространство Украины.

Издание напоминает, что Кабмин пытался решить проблему и выделил 16,6 млрд гривен для страхования рисков на 23 самолета. Но в МАУ, не смотря на это, занялись выводом авиасуден за границу.

Как поступят в SkyUp и Bees Airline, на данный момент пока неизвестно.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 14 февраля воздушное пространство Украины могут закрыть.