МАУ відправила п'ять літаків до європейського аеропорту на вимогу лізингодавця, — Avianews

За інформацією ЗМІ, таку саму долю чекають літаки SkyUp та Bees Airline.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України масово відправляє літаки за кордон на вимогу лізингодавця. Про це повідомляє Avianews.

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Вже відомо про виліт або підготовку до відправлення п'ятьох літаків, які підуть на зберігання до аеропортів Європи з Борисполя.

Йдеться про Boeing 737-800 із реєстраціями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Повітряні судна належать компаніям SASOF III та AWAS 36820 TRUST. Водночас в розкладі рейсів все ще вказані заплановані польоти до Туреччини, Ізраїлю, в Україні тощо.

[ + – ] літаки МАУ [ + – ] літаки МАУ [ + – ] літаки МАУ

[ + – ] розклад рейсів

Цьому передувала відмова страхових компаній від відшкодування ризиків під час польотів над Україною, що пов'язано з панікою в західних ЗМІ через можливе вторгнення Росії.

Лізингодавці вимагали повернути 23 літаки з трьох авіакомпаній України — МАУ, SkyUp та Bees Airline, стверджує Avianews.

13 лютого лоукостер SkyUp вже здійснив непередбачену посадку в Кишиневі, коли прямував до Києва з Португалії. З'ясувалося, що власник літака заборонив входити до повітряного простору України.

Видання нагадує, що Кабмін намагався розв'язати проблему та виділив 16,6 млрд гривень для страхування ризиків на 23 літаки. Але в МАУ, попри це, зайнялися виведенням авіасуден за кордон.

Як надійдуть до SkyUp та Bees Airline, наразі невідомо.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 14 лютого повітряний простір України можуть закрити.