МАУ відправила п'ять літаків до європейського аеропорту на вимогу лізингодавця, — Avianews
За інформацією ЗМІ, таку саму долю чекають літаки SkyUp та Bees Airline.
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України масово відправляє літаки за кордон на вимогу лізингодавця. Про це повідомляє Avianews.
Вже відомо про виліт або підготовку до відправлення п'ятьох літаків, які підуть на зберігання до аеропортів Європи з Борисполя.
Йдеться про Boeing 737-800 із реєстраціями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Повітряні судна належать компаніям SASOF III та AWAS 36820 TRUST. Водночас в розкладі рейсів все ще вказані заплановані польоти до Туреччини, Ізраїлю, в Україні тощо.
Цьому передувала відмова страхових компаній від відшкодування ризиків під час польотів над Україною, що пов'язано з панікою в західних ЗМІ через можливе вторгнення Росії.
Лізингодавці вимагали повернути 23 літаки з трьох авіакомпаній України — МАУ, SkyUp та Bees Airline, стверджує Avianews.
13 лютого лоукостер SkyUp вже здійснив непередбачену посадку в Кишиневі, коли прямував до Києва з Португалії. З'ясувалося, що власник літака заборонив входити до повітряного простору України.
Видання нагадує, що Кабмін намагався розв'язати проблему та виділив 16,6 млрд гривень для страхування ризиків на 23 літаки. Але в МАУ, попри це, зайнялися виведенням авіасуден за кордон.
Як надійдуть до SkyUp та Bees Airline, наразі невідомо.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 14 лютого повітряний простір України можуть закрити.