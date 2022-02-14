SkyUp повністю відновлює польоти в небі України

Лоукостер повідомив про успішні переговори зі страховими компаніями, що покривають ризики польотів над країною.

Лоукостер SkyUp виконуватиме рейси в українському повітряному просторі в повному обсязі та вже відновив продаж квитків на всі дати. Про це йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

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Повідомляється, що за підтримки української влади компанія SkyUp успішно провела переговори зі страховими компаніями, які раніше відмовилися покривати ризики для всіх літаків у повітряному просторі України.

"Переговори зі страховиками були складними, і закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики та вести моніторинг ситуації. Проте зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України й урядом ми зуміли досягти результатів – польоти в Україну залишаються безпечними та захищеними", — заявив гендиректор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Як раніше повідомляв Фокус, 13 лютого літак SkyUp, який здійснював рейс PQ0902 Фуншал-Київ, вимушено приземлився в Кишиневі. Це сталося через те, що власник літака (лізингодавець) заборонив авіакомпанії спрямовувати літак у повітряний простір України. 175 пасажирів літака доправили до Києва автобусами.

Після цього інциденту лоукостер припинив продаж квитків із 14 по 16 лютого.

Пізніше з'явилася інформація про те, що лізингодавці (компанії, що здають літаки в оренду), масово відкликають свої повітряні судна з флотів українських авіаперевізників. За інформацією ЗМІ, компанії МАУ, SkyUP і Bees Airline сумарно мають повернути власникам 23 літаки.

14 лютого авіакомпанія МАУ заявила, що офіційно отримала від страховиків відмову покривати ризики польотів в українському небі через загрозу вторгнення РФ. Із цієї причини лізингодавці вимагали повернути 5 із 25 літаків МАУ.

Нагадаємо, Уряд України вирішив виділити 16,6 млрд гривень для гарантії безпеки польотів в українському повітряному просторі.