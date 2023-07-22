Будет, как в Израиле: в Ryanair заявили, что готовы возобновить полеты в Украину

Исполнительный директор Ryanair призвал смотреть на ситуацию оптимистически и привел в пример Израиль, в котором, несмотря на запуски ракет противником, авиакомпании продолжают работу.

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Авиаперевозчик Ryanair может до конца года возобновить авиарейсы с Киева и Львова. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О’Лири в интервью Interfax-Ukraine, которое было опубликовано в пятницу, 21 июля.

По его словам, сейчас профильное министерство работает над этим вопросом. Им нужно учесть все нюансы, а также на практике доказать компании-перевозчику, что такие полеты будут безопасны как для экипажа, так и для пассажиров.

О’Лири назвал два варианта развития событий касательно возобновления авиарейсов из Украины. Первый возможный — это начало полетов после прекращения в стране боевых действий. Второй, который сама авиакомпания называет более реалистичным, — возобновление нескольких авиарейсов до конца 2023 года.

Исполнительный директор Ryanair призвал смотреть на ситуацию оптимистически и привел в пример Израиль, в котором, несмотря на запуски ракет противником, авиакомпании продолжают работу.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что Ryanair планирует вернуться в Украину после войны. Авиакомпания Ryanair намерена создать 30 маршрутов на территории Украины и в течение 12 месяцев после возвращения разместить 12 баз.

Отметим, что, несмотря на оговорку относительно подготовки к российскому вторжению, Ryanair не собирался в феврале 2022 года прекращать полеты в Украину. Майкл О'Лири заявлял, что "людям нужно возвращаться домой и ездить за границу".