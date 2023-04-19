Уже наняли пилотов: Ryanair планирует вернуться в Украину после войны

Авиакомпания Ryanair намерена создать 30 маршрутов на территории Украины и в течение 12 месяцев после возвращения разместить 12 баз.

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Лоукостер Ryanair намерен вернуться в Украину через две недели после окончания войны, проведя кампанию по набору персонала. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири, сообщает 19 апреля Bloomberg.

Он предположил, что компания может приступить к работе сразу после завершения боевых действий. Перевозчик нанял около 80 бортпроводников и 60 украинских пилотов, преимущественно находящихся на базах Ryanair в Польше, ожидая открытия рынка.

"Мы активно ищем способы и ищем, где мы можем вернуться в Украину", – отметил он.

Генеральный директор добавил, что восстановление Украины будет серьезным стимулом для развития бизнеса. Это предоставит огромную возможность для европейского бизнеса участвовать и ускоряться, а авиация будет играть ключевое значение, потому что "россияне, вероятно, взорвут мосты и разрушат дороги". Перемещение людей с помощью самолетов будет очень важным моментом в развитии этих процессов.

Авиакомпания намерена создать 30 маршрутов. На территории Украины могут разместить количество авиабаз после 12 месяцев после возвращения.

До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. О'Лири предсказал, что лоукостер займет главные позиции, когда жизнь вернется в нормальный ритм. Авиаперевозчик готов быстро возобновить работу в Украине, когда снова станет безопасно летать в разоренной войной стране.

Напомним, несмотря на оговорку относительно подготовки к российскому вторжению, Ryanair не собирался в феврале 2022 года прекращать полеты в Украину. Майкл О'Лири заявлял, что "людям нужно возвщаться домой и ездить за границу". Причин для прекращения полетов в компании пока не видят, но решение пересмотрят, если европейские авиационные власти сообщат об опасности в воздушном пространстве Украины.