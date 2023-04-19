Вже найняли пілотів: Ryanair планує повернутися до України після закінчення війни

Авіакомпанія Ryanair має намір створити 30 маршрутів на території України та протягом 12 місяців після повернення розташувати 12 баз.

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Лоукостер Ryanair має намір повернутися до України за два тижні після закінчення війни, провівши кампанію з набору персоналу. Про це заявив гендиректор авіакомпанії Майкл О'Лірі, повідомляє 19 квітня Bloomberg.

Він припустив, що компанія може почали роботу одразу після завершення бойових дій. Перевізник найняв близько 80 бортпровідників та 60 українських пілотів, які переважно перебувають на базах Ryanair у Польщі, очікуючи відкриття ринку.

"Ми активно шукаємо способи та шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну", – зазначив він.

Генеральний директор додав, що відбудова України буде серйозним стимулом для розвитку бізнесу. Це надасть величезну можливість для європейського бізнесу брати участь і прискорюватися, а авіація відіграватиме ключове значення, тому що "росіяни, ймовірно, підірвуть мости та зруйнують дороги", тому переміщення людей за допомогою літаків буде дуже важливим.

Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів. На території України можуть розташувати кількість авіабаз після протягом 12 місяців після повернення.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. О'Лірі передбачив, що лоукостер займе головні позиції, коли життя повернеться в нормальний ритм. Авіаперевізник готовий швидко відновити роботу в Україні, коли знову стане безпечно літати в спустошеній війною країні.

Нагадаємо, попри застереження щодо підготовки до російського вторгнення Ryanair не збирався у лютому 2022 року припиняти польоти в Україну. Майкл О'Лірі заявляв, що "людям потрібно повернутися додому та їздити за кордон". Причин для припинення польотів у компанії поки не бачать, але рішення переглянуть, якщо європейська авіаційна влада повідомить про небезпеку в повітряному просторі України.