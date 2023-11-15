В Украине могут открыть один гражданский аэропорт, – Ермак

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, полеты гражданской авиации могут частично возобновиться до конца текущего года.

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Один из украинских гражданских аэропортов может начать работу еще до окончания войны. Об этом во время выступления в Институте Хадсона в США сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак не уточнил название аэропорта и сроки запланированного возобновления полетов гражданской авиации.

В Украине могут открыть один гражданский аэропорт

В то же время, по сообщениям в СМИ, речь может идти об одном из аэропортов на западной Украине.

В своем выступлении глава Офиса президента затронул важную для Украины тему об усилении противовоздушной обороны в стране.

"Украине нужен надежный защитный купол. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами", – отметил Ермак.

По его словам, все признаки указывают на то, что в войне наметился перелом, и следующий год будет решающим.

Выступление Андрея Ермака в Институте Хадсона

Небо над Украиной закрыто для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Напомним, о готовности возобновить полеты заявляла авиакомпания Ryanair. Исполнительный директор Ryanair призвал смотреть на ситуацию оптимистически и привел в пример Израиль, в котором, несмотря на запуски ракет противником, авиакомпании продолжают работу.

Ранее Фокус писал, что о готовности возобновить рейсы в Украину заявляла украинская авиакомпания Air Ocean Airlines. При этом назывался аэропорт Ужгород.